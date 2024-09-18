В СПб подорожал интернет

Интернет стал настолько популярен, что к помощи «всемирной паутины» сегодня прибегают почти все. Кто-то ограничивается мобильным интернетом, другие – подключают и домашний. К сожалению, стоимость данных услуг периодически дорожает, что не добавляет позитива клиентам интернет-провайдеров.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице снова поднялась цена на домашний интернет. Операторы объясняют это влиянием нескольких факторов. Повышение стоимости связано с инфляцией, особенностью госрегулирования данной сферы и прочими сложностями.

Так, компания «Эр-Телеком» предупредила своих клиентов, что с октября текущего года поднимет стоимость своих услуг. В итоге абоненты будут больше платить за интернет, ТВ, телефонию и видеонаблюдение.