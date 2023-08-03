В Петербурге новые комплексы фотовидеофиксации появятся на 20 перекрестках

На 20 городских перекрестках с интенсивным движением завершаются пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
«В городе работает система контроля за соблюдением ПДД. Она обеспечивает комфортное и безопасное движение на улицах Петербурга. Ее важная часть — комплексы фотовидеофиксации, которые способствуют снижению аварийности на дорогах»,— отметил губернатор Александр Беглов.
Комплексы регистрации устанавливаются на аварийно-опасных участках дорог в рамках Стратегии развития АПК «Безопасный город», утвержденной губернатором Александром Бегловым. В 2023 году в Петербурге их количество превысит 1200. Всего на дорогах Северной столицы установлено 990 комплексов фотовидеофиксации: из них 946 стационарных и 44 передвижных.
Проект реализуется совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.
Места размещения комплексов публикуются в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра http://spb112.ru/ и на сайте ГИБДД РФ https://гибдд.рф/.
Новые комплексы фиксации нарушений ПДД установят по адресам:
• пр. Энгельса — пр. Просвещения
• пр. Энгельса — пр. Луначарского
• 2-й Муринский пр. — Институтский пр.
• пр. Просвещения — Светлановский пр.
• пр. Дачный — Бульвар Новаторов
• Б-р Трудящихся — ул. Веры Слуцкой
• Павловская ул. — ул. Братьев Радченко
• ул. Ижорского Батальона — Тверская ул.
• Индустриальный пр. — Ириновский пр.
• Индустриальный пр. — пр. Ударников
• Индустриальный пр. — пр. Энтузиастов
• Индустриальный пр. — ул. Передовиков — Хасанская ул. — Российский путепровод
• Заневский пр. — пр. Энергетиков
• пр. М. Жукова — ул. М. Казакова
• Коломяжский пр. — Богатырский пр.
• Ленинский пр. — пл. Конституции
• ул. Коллонтай — пр. Солидарности
• пр. Большевиков — ул. Дыбенко
• Вербная ул. — Афонская ул.
• ул. Оптиков — Планерная ул.
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