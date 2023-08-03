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Питерец.ру » Общество » В Петербурге новые комплексы фотовидеофиксации появятся на 20 перекрестках

В Петербурге новые комплексы фотовидеофиксации появятся на 20 перекрестках

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Опубликовал: Вадик Котов
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На 20 городских перекрестках появятся новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

На 20 городских перекрестках с интенсивным движением завершаются пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

«В городе работает система контроля за соблюдением ПДД. Она обеспечивает комфортное и безопасное движение на улицах Петербурга. Ее важная часть — комплексы фотовидеофиксации, которые способствуют снижению аварийности на дорогах»,— отметил губернатор Александр Беглов.

Комплексы регистрации устанавливаются на аварийно-опасных участках дорог в рамках Стратегии развития АПК «Безопасный город», утвержденной губернатором Александром Бегловым. В 2023 году в Петербурге их количество превысит 1200. Всего на дорогах Северной столицы установлено 990 комплексов фотовидеофиксации: из них 946 стационарных и 44 передвижных.

Проект реализуется совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.

Места размещения комплексов публикуются в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра http://spb112.ru/ и на сайте ГИБДД РФ https://гибдд.рф/.

Новые комплексы фиксации нарушений ПДД установят по адресам:

• пр. Энгельса — пр. Просвещения

• пр. Энгельса — пр. Луначарского

• 2-й Муринский пр. — Институтский пр.

• пр. Просвещения — Светлановский пр.

• пр. Дачный — Бульвар Новаторов

• Б-р Трудящихся — ул. Веры Слуцкой

• Павловская ул. — ул. Братьев Радченко

• ул. Ижорского Батальона — Тверская ул.

• Индустриальный пр. — Ириновский пр.

• Индустриальный пр. — пр. Ударников

• Индустриальный пр. — пр. Энтузиастов

• Индустриальный пр. — ул. Передовиков — Хасанская ул. — Российский путепровод

• Заневский пр. — пр. Энергетиков

• пр. М. Жукова — ул. М. Казакова

• Коломяжский пр. — Богатырский пр.

• Ленинский пр. — пл. Конституции

• ул. Коллонтай — пр. Солидарности

• пр. Большевиков — ул. Дыбенко

• Вербная ул. — Афонская ул.

• ул. Оптиков — Планерная ул.

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Источник: Администрация Петербурга
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