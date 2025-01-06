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Питерец.ру » Общество » Петербург продолжает бороться со снежными завалами

Петербург продолжает бороться со снежными завалами

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Из СПб с начала зимы вывезено огромное количество снега

«Питерец.ру» отмечает, что начало зимнего сезона оказалось богатым на снегопады. В городе на Неве ведут активную борьбу с этими массами. Так, с начала зимнего сезона из СПб было вывезено более 25 тыс. грузовиков снега.

Работники коммунальных служб продолжают активно бороться с последствиями снегопадов. Они оперативно вывозят снег, чтобы предотвратить образование наледи и завалов, которые могут стать причиной травм и аварий. Специалисты напоминают, что в период активного снегопада необходимо быть особенно внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности.

По имеющимся данным, в снегоплавильных пунктах города было утилизировано свыше 345 тыс. м3 снега, а приемные пункты приняли 194 тыс. м3 снежных масс. Для уборки постоянно задействуют большое количество спецтехники и привлекают дворников.

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