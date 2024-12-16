В Ленобласти власти рекомендовали ввести запрет выхода на лед водоемов

В связи с нестабильными погодными условиями и повышенным риском провала под лед, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с рекомендацией к главам муниципальных образований ввести запрет на выход на ледовые поверхности водоемов региона. Это превентивная мера, направленная на сохранение жизни и здоровья жителей области, так как колебания температуры воздуха препятствуют формированию прочного и безопасного ледового покрова. Тонкий, непрочный лед представляет собой смертельную опасность, особенно в местах с течением, родниками и стоками теплых вод.

Несмотря на кажущуюся прочность, лед в начале зимы обманчив. Под воздействием солнечных лучей, оттепелей и дождей его структура становится неоднородной, появляются трещины и промоины, скрытые под тонким слоем снега. Визуально определить толщину и надежность ледяного покрова крайне сложно, поэтому выход на лед до официального объявления о его безопасности категорически запрещен.

Для контроля за соблюдением запрета и предотвращения несчастных случаев на водоемах Ленинградской области будут проводиться профилактические рейды сотрудниками поисково-спасательных отрядов. Спасатели будут патрулировать береговую линию, разъяснять гражданам опасность выхода на неокрепший лед, а также следить за соблюдением установленных ограничений. В рейдах могут принимать участие представители местных администраций, полиции и добровольческих организаций. Особое внимание будет уделяться популярным местам зимней рыбалки и зонам отдыха у воды.

Помимо патрулирования, спасатели проводят информационную работу с населением, напоминая о правилах безопасного поведения на льду. Они рассказывают о признаках непрочного льда, таких как темный цвет, трещины, проталины, а также о том, как действовать в случае провала под лед. Важно помнить, что если вы стали свидетелем происшествия на льду, необходимо немедленно сообщить об этом в службу спасения по единому номеру 112. Своевременный вызов позволит спасателям оперативно прибыть на место происшествия и оказать необходимую помощь.