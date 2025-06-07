Апраксин двор: борьба с незаконными постройками почти завершена

«Питерец.ру» сообщает, что в рамках борьбы с незаконными постройками территорию Апраксина двора практически очистили. Местные власти активно работают над приведением этого места в порядок.

Были выявлены и демонтированы объекты, возведенные без соответствующих разрешений. Это важный шаг на пути к улучшению облика исторического района и созданию комфортных условий для его жителей и посетителей.

Сейчас специалисты занимаются проверкой территории на предмет выявления оставшихся незаконных построек. Ожидается, что в скором времени Апраксин двор будет соответствовать всем требованиям законодательства. Работы по очистке продолжаются, и жители города могут ожидать положительных изменений в облике этого района.