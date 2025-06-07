Задолжал огромную сумму за газ и решил пойти ва-банк

«Питерец.ру» сообщает, что в Парголово произошел инцидент, связанный с задолженностью за услуги газоснабжения. Сотрудники газовой службы прибыли для отключения газа у 64-летнего мужчины, накопившего долг в размере 400 тыс. руб. Однако пенсионер встретил их с охотничьим карабином, выражая протест против действий компании.

По словам очевидцев, мужчина перезарядил оружие и принял позицию у забора своего участка, угрожая сотрудникам газовой службы. Пенсионер заявил, что его права были нарушены. В дело вмешали правоохранительные органы. Полиция оперативно прибыла на место происшествия и задержала мужчину без сопротивления. Оружие было изъято, и в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.