Накануне утром, 02 февраля 2024 года около 08 часов 20 минут к полицейским Пушкинского района поступила информация о том, что в квартире дома 41 по Пушкинской улице в городе Пушкин мужчина угрожает оружием.
Прибывшие на место сотрудники полиции задержалин проживающего в указанной квартире 72-летнего мужчину, который вышел с ружьем к прибывшим для отключения газа за задолженность сотрудникам газоснабжающей организации и Пушкинского районного отделения судебных приставов.
В отношении пенсионера избрали меру процессуального принуждения – обязательство о явке.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Два гладкоствольные ружья 12 калибра, которыми пожилой мужчина владел на законных основаниях и 50 патронов изъяты и отправлены на экспертизу.
В Пушкине должник встретил приставов с ружьем
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Опубликовал: Anton78
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Полицией пресечены противоправные действия должника в Пушкине
Накануне утром, 02 февраля 2024 года около 08 часов 20 минут к полицейским Пушкинского района поступила информация о том, что в квартире дома 41 по Пушкинской улице в городе Пушкин мужчина угрожает оружием.
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