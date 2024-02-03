В Пушкине должник встретил приставов с ружьем

Накануне утром, 02 февраля 2024 года около 08 часов 20 минут к полицейским Пушкинского района поступила информация о том, что в квартире дома 41 по Пушкинской улице в городе Пушкин мужчина угрожает оружием.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержалин проживающего в указанной квартире 72-летнего мужчину, который вышел с ружьем к прибывшим для отключения газа за задолженность сотрудникам газоснабжающей организации и Пушкинского районного отделения судебных приставов.

В отношении пенсионера избрали меру процессуального принуждения – обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Два гладкоствольные ружья 12 калибра, которыми пожилой мужчина владел на законных основаниях и 50 патронов изъяты и отправлены на экспертизу.