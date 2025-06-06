Штрафуют за неверный выгул собак

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб владельцы собак получили сотни штрафов за нарушение правил выгула питомцев. Многие хозяева выгуливали своих четвероногих друзей без поводка или намордника, что является нарушением установленных норм.

Власти города стремятся обеспечить безопасность, поэтому контроль за соблюдением правил выгула собак ведется активно. Штрафы выписываются в соответствии с действующими административными нормами. Так, за первые 5 месяцев 2025 года было оштрафовано 386 человек.

Владельцам собак рекомендуется всегда использовать поводок и намордник при выгуле в общественных местах. Это поможет избежать неприятных ситуаций и сохранить здоровье окружающих.