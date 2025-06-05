Музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта»

21 июня на территории комплекса «Остров фортов» состоится пятый ежегодный музыкально-спортивный и гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта».

Под девизом «Ветер, музыка, еда», хорошо знакомым как жителям Кронштадта, так и гостям города, в течение дня на берегу Финского залива будут развернуты спортивные мероприятия, исторические и творческие интерактивные зоны, мастер-классы, гастрономическая ярмарка и музыкальная программа. Фестиваль традиционно входит в культурную и спортивную программу Петербургского международного экономического форума.

В программе фестиваля: тематические зоны в музейно-историческом парке «Остров фортов», интерактивные площадки, посвященные эпохе Петра I, с лучным тиром, мастер-классами по изготовлению балалаек, обучению морскому делу, народными забавами, кулинарией и ремеслами.

Будут представлены полевая позиция русской артиллерии, лагерь Бомбардирной роты Преображенского полка, строевые показательные выступления и залпы из пушки. Запланированы выступления аниматоров, ходулистов, площадных театров, мастер-классы по бальным танцам и этикету XVIII века.

На площадке «Мама, папа, я – спортивная семья» пройдут соревнования по баскетболу, мини-футболу и эстафеты. В акватории Финского залива состоятся морские прогулки на яхтах.

Гастрономическая зона представит продукцию региональных производителей, а на ярмарке «Петербургская ярмарка» можно будет приобрести сувениры. Для детей будет работать анимационная площадка.

На главной сцене выступят кавер-группы «Дунаевский Orchestra», True Party Band и Ваня Дмитриенко.

Ксения Шойгу отметила, что фестиваль пользуется большим спросом и поблагодарила Правительство Санкт-Петербурга за поддержку. Евгений Панкевич подчеркнул, что «Паруса Кронштадта» стали неотъемлемой частью событийного календаря Санкт-Петербурга и способствуют формированию новых точек притяжения.

Вход на фестиваль бесплатный. Организаторами являются проект «Остров фортов» и Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.