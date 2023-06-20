В кластере «Остров фортов» прошел фестиваль «Паруса Кронштадта»

Такого «драйва» Кронштадт, вероятно, не видел еще никогда. 17 июня — в финальный день ПМЭФ 2023 — на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» состоялся третий спортивно-музыкально-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта», организованный проектом «Остров фортов» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и фонда «Росконгресс». Обновленный формат и новая локация придали этому ежегодному культурному событию особое звучание и привлекли беспрецедентное число гостей: за день на фестивальных площадках побывали 22 тысячи человек, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

«Паруса Кронштадта» — мероприятие не только досугово-развлекательное, но и культурно-образовательное: в этом году его лейтмотивом стали сразу две знаменательные исторические даты – 320-летие Санкт-Петербурга и Балтийского флота. Фестиваль объединён с трёхдневной исторической реконструкцией проекта «Праздник Петра Великого» — проектом Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

«Петербург сегодня находится на пике туристического сезона. С начала года наш город посетили уже более 1,6 млн человек. Радостно, что «Остров фортов» - знаковая точка новая новой туристской географии пользуется большой популярностью среди жителей города и гостей», - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

«Паруса Кронштадта» — это не только интересный и полезный досуг для кронштадтцев и гостей города, но и вклад в развитие экономики территории через продвижение ее культурного и туристского потенциала. Популярность фестиваля ежегодно растет: дневная посещаемость с 2021 года выросла почти в 3 раза, превысив 22 тысячи человек. Мы ежегодно расширяем и усиливаем программу. В этом году «Паруса Кронштадта» проходили в синергии с «Праздником Петра Великого», что позволило увеличить аудиторию обоих мероприятий и подарить посетителям еще больше ярких впечатлений и приятных эмоций. Новая локация — территория кластера «Остров фортов», создаваемого по поручению Президента и посвященного военно-морскому флоту — усилила концептуальную составляющую фестиваля и представила гостям удобную инфраструктуру музейно-исторического парка. История Петербурга и Балтийского флота, культурных и ремесленных традиций России объединились с яркой интерактивной и музыкальной программами и встретили большой позитивный отклик и у взрослых, у совсем юных гостей фестиваля», — рассказала соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева.

«Проект «Остров фортов» динамично реализуется, развивая территорию Кронштадта и с каждым годом вызывая у туристов все больший интерес к знакомству с городом. В рамках новой туристской географии Санкт-Петербурга мы уже давно совместно проводим событийные мероприятия для жителей и гостей Северной столицы. Но сочетание фестиваля «Парусов Кронштадта» с проектом «Праздник Петра Великого» стало особенно ярким проектом. Это уникальный формат культурно-образовательного мероприятия, в котором гармонично соединились важнейшие исторические темы и разнообразная интерактивная программа - на любой вкус, но с акцентом на семейную аудиторию, которая представляет более половины туристов, приезжающих в Петербург», — прокомментировал событие председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Уже с полудня многочисленные тематические локации заполнились посетителями самых разных возрастов и интересов. Взрослые и дети смогли принять участие в театральных перфомансах на исторических площадках «Народный театр» и «Петрушка», познакомиться с историей русских ремёсел и своими руками сделать памятный сувенир в зонах мастер-классов по кузнечному, литейному делу, чеканке монет, изготовлению игрушек. В течение всего дня в атмосферу истории отечественного военно-морского флота гостей погружали марширующие по локациям музейно-исторического парка солдаты петровской эпохи, развернувшийся прямо на берегу Финского залива военный лагерь Преображенского полка и уже традиция фестиваля - выстрелы из настоящей артиллерийской пушки. Насыщенная программа сцены тоже включила в себя стилистические отсылки к главным направлениям искусства и культуры петровской эпохи. Зрители познакомились с традициями исторического танца — петровских ассамблей, вальса императорского двора, красочным венецианским карнавалом, а также изысканным иллюзионом Петербурга XIX и знаменитыми номерами «Левитация» и «Сундук Гудини».

Масштабное действо развернулось и на воде — уже с полудня в скорости соревновались участники яхтенной бизнес-регаты «Ведомости», а у причала форта «Пётр Первый» все желающие могли посетить выставку шлюпов петровской эпохи – ялов и гичек, где гостям подробно рассказывали о роли этих судов в развитии флота.

Обширная гастрономическая часть «Парусов Кронштадта» перенесла любителей экспериментировать в атмосферу сразу нескольких популярных мировых кухонь: корнер «Италия» представил разнообразие римской пиццы с разными начинками, в корнере «Испания» гости смогли попробовать фирменную паэлью с морепродуктами, а также традиционные пончики – чуррос со сладкими и сытными начинками и прохладительные напитки. Уже традиционно «визитной карточкой» фестиваля стали морепродукты – свежие устрицы и креветки с разнообразными топпингами. А самым маленьким посетителям пришлись по душе бельгийские вафли с необычными сладко-солеными начинками.

К вечеру, в разгар музыкальной программы, на главной площади музейно-исторического парка практически не осталось свободных мест. Сначала взрослые и дети вместе с зажигательной кавер-группой «Шишки» исполнили любимые мировые хиты в необычных аранжировках, а после на сцене появился Игорь Корнелюк — музыкант и композитор, имя которого уже традиционно ассоциируется с особенной атмосферой Петербурга.

«Идея создать в Кронштадте кластер, посвящённый истории ВМФ, — это просто супер! Потому что где, если не здесь? Санкт-Петербург — это трёхсотлетний памятник истории российского государства, и Кронштадт — главный его военно-морской форпост. Новые пространства: музеи, парки, экскурсионные маршруты — все это должно быть здесь, это правильно», — поделился Игорь Корнелюк.

В завершение музыкальной программы для зрителей выступили хитмейкеры, чьи треки уже более 20 лет покоряют сердца совершенно разных слушателей — группа «Дискотека Авария».

«Дорогие жители и гости города, приветствуем вас на фестивале «Паруса Кронштадта», посвящённого 320-летию Санкт-Петербурга и Балтийского флота! Мы часто приезжаем в Северную столицу, очень любим и ее, и Кронштадт. Сегодня мы — в музейно-историческом парке «Остров фортов», и можно только поздравить жителей города с тем, что у них появилось такое замечательное место! Ведь парки обязательно нужны каждому городу, каждому району и микрорайону», — обратились к зрителям участники «Дискотеки Аварии» Алексей Серов и Алексей Рыжов.

Стратегический партнер фестиваля «Паруса Кронштадта» – ПАО «Промсвязьбанк», официальный партнер – ПАО «МТС», партнер – АО «Объединенная судостроительная корпорация». Генеральным информационным партнером выступает деловое издание «Ведомости». Информационные партнеры фестиваля — радиостанция «Новое радио», телеканал «78» и телеканал World Fashion Channel.