В кластере «Остров фортов» прошел фестиваль «Паруса Кронштадта»

Такого «драйва» Кронштадт, вероятно, не видел еще никогда. 17 июня — в финальный день ПМЭФ 2023 — на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» состоялся третий спортивно-музыкально-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта», организованный проектом «Остров фортов» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и фонда «Росконгресс». Обновленный формат и новая локация придали этому ежегодному культурному событию особое звучание и привлекли беспрецедентное число гостей: за день на фестивальных площадках побывали 22 тысячи человек, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.
Уже с полудня многочисленные тематические локации заполнились посетителями самых разных возрастов и интересов. Взрослые и дети смогли принять участие в театральных перфомансах на исторических площадках «Народный театр» и «Петрушка», познакомиться с историей русских ремёсел и своими руками сделать памятный сувенир в зонах мастер-классов по кузнечному, литейному делу, чеканке монет, изготовлению игрушек. В течение всего дня в атмосферу истории отечественного военно-морского флота гостей погружали марширующие по локациям музейно-исторического парка солдаты петровской эпохи, развернувшийся прямо на берегу Финского залива военный лагерь Преображенского полка и уже традиция фестиваля - выстрелы из настоящей артиллерийской пушки. Насыщенная программа сцены тоже включила в себя стилистические отсылки к главным направлениям искусства и культуры петровской эпохи. Зрители познакомились с традициями исторического танца — петровских ассамблей, вальса императорского двора, красочным венецианским карнавалом, а также изысканным иллюзионом Петербурга XIX и знаменитыми номерами «Левитация» и «Сундук Гудини».
Масштабное действо развернулось и на воде — уже с полудня в скорости соревновались участники яхтенной бизнес-регаты «Ведомости», а у причала форта «Пётр Первый» все желающие могли посетить выставку шлюпов петровской эпохи – ялов и гичек, где гостям подробно рассказывали о роли этих судов в развитии флота.
Обширная гастрономическая часть «Парусов Кронштадта» перенесла любителей экспериментировать в атмосферу сразу нескольких популярных мировых кухонь: корнер «Италия» представил разнообразие римской пиццы с разными начинками, в корнере «Испания» гости смогли попробовать фирменную паэлью с морепродуктами, а также традиционные пончики – чуррос со сладкими и сытными начинками и прохладительные напитки. Уже традиционно «визитной карточкой» фестиваля стали морепродукты – свежие устрицы и креветки с разнообразными топпингами. А самым маленьким посетителям пришлись по душе бельгийские вафли с необычными сладко-солеными начинками.
К вечеру, в разгар музыкальной программы, на главной площади музейно-исторического парка практически не осталось свободных мест. Сначала взрослые и дети вместе с зажигательной кавер-группой «Шишки» исполнили любимые мировые хиты в необычных аранжировках, а после на сцене появился Игорь Корнелюк — музыкант и композитор, имя которого уже традиционно ассоциируется с особенной атмосферой Петербурга.
В завершение музыкальной программы для зрителей выступили хитмейкеры, чьи треки уже более 20 лет покоряют сердца совершенно разных слушателей — группа «Дискотека Авария».
Стратегический партнер фестиваля «Паруса Кронштадта» – ПАО «Промсвязьбанк», официальный партнер – ПАО «МТС», партнер – АО «Объединенная судостроительная корпорация». Генеральным информационным партнером выступает деловое издание «Ведомости». Информационные партнеры фестиваля — радиостанция «Новое радио», телеканал «78» и телеканал World Fashion Channel.
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