ПМЭФ-2022 завершился масштабным фестивалем «Паруса Кронштадта»

Мероприятие прошло 18 июня на территории кронштадтского форта «Константин» в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и подведомственного ему Конгрессно-выставочного бюро под эгидой проекта «Остров фортов».

Насыщенная спортивно-музыкально-гастрономическая программа объединила участников делового форума, горожан и гостей Санкт-Петербурга, поклонников парусного спорта и любителей активных развлечений, меломанов и гурманов, детей и взрослых – всего более 12 000 человек.

Десятки старинных и современных парусников разной величины, более десяти интерактивных площадок с мастер-классами и фотозонами, разнообразие региональных и морских кухонь, свыше дюжины музыкальных коллективов и артистов – масштабная программа фестиваля развернулась как в акватории Финского залива, так и на берегу исторического форта. Под бодрые dj-сеты, звучащие с главной сцены, фестиваль стартовал с соревнований юных яхтсменов в рамках детской регаты и морской гонки российского бизнес-сообщества, объединенного под парусами делового издания “Ведомости”.

В 2022 году фестиваль «Паруса Кронштадта» был посвящен 350-летию со дня рождения великого реформатора Петра Первого – основателя Санкт-Петербурга, Кронштадта и родоначальника российского флота. Отсылки к петровской эпохе стали лейтмотивом всей программы. Гостей фестиваля учили чеканить монеты, писать пером каллиграфическим почерком, заряжать к бою старинную дульнозарядную пушку, вязать морские узлы, поднимать парус, заряжать раритетные карабины и маршировать по образцу настоящих петровских “экзерциций” в реконструированном военном лагере конца 17 века. И все это под пристальным вниманием самого императора – костюмированного Петра Первого и его свиты. Под открытым небом развернулась большая игровая зона с народными настольными забавами 17-18 века. По форту ходили гардемарины и пираты, активно фотографируясь с гостями. Для юных скалолазов работала специально сконструированная мачта корабля, для любителей рисования – тематические художественные мастер-классы.

Главными событиями фестиваля стали масштабная театрализованная реконструкция на воде взятия абордажной командой во главе с Петром Первым шведского парусника «Астрильд» и парад исторических кораблей, среди которых – 110-летняя двухмачтовая шхуна «Надежда», 83-летний гафельный куттер «Лукулл», марсельная шхуна 18 века «Леди-Л» и др. До и после зрелищного шоу старинные парусники в течение дня были пришвартованы у берега – гости фестиваля могли подняться на борт, пообщаться с капитаном каждого судна и сделать красочные фото на палубе.

Концертную программу на главной сцене открыли выступления детского хора и искусные трюки театр-цирка «Монгольфьери». Фестиваль в Кронштадте стал не только большим морским праздником, но и настоящим торжеством живой музыки. Под порывы финского ветра со сцены звучали бессмертные хиты от российских блюзменов The HeartDrinkers и Doctor Don, Васи Бели, и Евгения Ламбы, зажигательные ритмы разнообразных инструментов KREWE BRASS BAND и шоу-оркестра Street band, романтическое вечернее настроение создавали ВИА «Пролетарское танго» и легендарный саксофонист Игорь Бутман.

Гастрономическим украшением фестиваля стали морская кухня с гребешками и устрицами в меню и фудкорты регионов «Серебряного ожерелья» и «Золотого кольца» России, где можно было, например, попробовать петербургскую шаверму с корюшкой и сендвичи с терпугом, владимирскую утку и кролика, бургеры и хот-доги из оленины с брусникой от республики Коми, знаменитые вологодские десерты, новгородскую выпечку и варенье, вырицкие конфеты и выборгский крендель. В гастрономической зоне Ленинградской области не только угощали, но и проводили мастер-классы по приготовлению судака по-ижорски, капустных щей (по легенде, любимого блюда Петра Первого), ладожского расстегая, ржаной «калитки» и черничного киселя по рецептам коренных народов Ленинградской области.