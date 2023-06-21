Ведущим туроператорам Петербурга показали Музей военно-морской славы в кластере «Остров фортов» до его открытия

На днях руководители 20 ведущих туроператоров Санкт-Петербурга посетили Музей военно-морской славы, центральным экспонатом которого является легенда отечественного флота – АПЛ К-3 «Ленинский комсомол». Ознакомительный визит в рамках программы «Музейные вечера» организован Комитетом по развитию туризма и Городским туристско-информационным бюро совместно с проектом по созданию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте «Остров фортов» и одной из крупнейших судоходных компаний Петербурга.

«Остров фортов» по поручению Президента России проводит работу по сохранению исторического наследия и комплексному развитию территории Кронштадта. Для максимизации позитивного результата очень важно эффективно вовлекать в туроборот объекты создаваемого туристско-рекреационного кластера. Ведь туризм – это источник финансирования для памятников истории, это расширение спроса для местного бизнеса и рабочие места для населения. Кроме того, через туристские программы решается задача реализации культурно-просветительского и патриотико-воспитательного потенциала Кронштадта. Мы прогнозируем повышенный спрос на посещение Музея военно-морской славы, музейно-исторического парка, а также фортов после их открытия по завершении реставрации и тесно взаимодействуем с региональным регулятором туристской отрасли и организациями туриндустрии, чтобы удовлетворить этот спрос на максимально высоком уровне», – говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Участники инфотура – специалисты туриндустрии – отправились в Кронштадт на новом скоростном катамаране «Форт Кроншлот». Это головное судно серии из шести катамаранов проекта «Котлин», которое было заложено весной 2022 года и выходит на линию уже в навигацию этого года.

Важным элементом рабочего визита стало знакомство руководителей туристских компаний с событийным наполнением парка. Так, недавно на территории «Острова фортов» прошли фестиваль «Паруса Кронштадта» и Праздник Петра Великого, приуроченные к 320-летию Северной столицы и Балтийского флота и организованные при участии Комитета по развитию туризма и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

«Проект «Остров фортов» динамично реализуется, развивая территорию Кронштадта и с каждым годом вызывая у туристов все больший интерес к знакомству с городом. В рамках новой туристской географии Санкт-Петербурга мы совместно проводим событийные мероприятия для жителей и гостей Северной столицы. Но сочетание фестиваля «Парусов Кронштадта» с проектом «Праздник Петра Великого» стало особенно ярким проектом. Это уникальный формат культурно-образовательного мероприятия, в котором гармонично соединились важнейшие исторические темы и разнообразная интерактивная программа –на любой вкус, но с акцентом на семейную аудиторию, которая представляет более половины туристов, приезжающих в Петербург. Именно это мы хотели показать представителям туриндустрии и, с их помощью, предложить путешественникам», – отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Туроператоры посетили Музей военно-морской славы – новый объект культурно-просветительского комплекса кластера «Остров фортов». Гостям рассказали о возможностях площадки и о будущей основной экспозиции Музея, которая откроется для посетителей 30 июля 2023 года. Центральныйэкспонат – подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» – в настоящий момент уже полностью отреставрирована внешне. Впереди реставрация внутренних помещений и восстановление самых интересных и значимых частей оборудования, около 70% которого было утрачено или повреждено временем.

Специалисты сферы гостеприимства оценили возможности музейно-исторического парка «Остров фортов» как объекта туристского показа. В настоящее время гостям парка доступны Аллея героев российского флота, исторические арт-объекты, самые большие в Петербурге детские площадки (до 1 тыс. кв. м), спортивные площадки, зоны для отдыха и всесезонный крытый фудкорт.Пространство зарекомендовало себя как востребованное место для семейного досуга — не менее 70% посетителей относятся именно к этой категории. Созданы условия и для удобного посещения маломобильными группами населения.

«Мы заинтересованы в конструктивном сотрудничестве между туроператорами нашего города и «Островом фортов», флагманским проектом новой туристской географии Петербурга. Посещение Музея военно-морской славы до официального открытия позволит туроператорам уже сейчас разработать программы группового посещения. Тур был составлен таким образом, чтобы показать все преимущества кластера и, конечно, предоставить полную информацию для дальнейшего формирования интересных и востребованных путешественниками программ», – отметил генеральный директор Городского туристско-информационного бюро Юрий Богданов.

В ходе водной экскурсии специалисты туриндустрии познакомились с планами по развитию и использованию фортов «Петр Первый», «Император Александр Первый» и «Кроншлот», которые сейчас динамично реставрируются. Ониоткроют свои образовательные и досуговые пространства для посетителей уже к 2026 году.

Представители туроператоров по достоинству оценили программу и подтвердили намерения включать посещение туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в свои предложения – как для путешественников, только открывающих для себя Петербург, так и для тех, кто уже не раз бывал в Северной столице.

Справочно:

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счёт мультипликативноституристической отрасли. Нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.