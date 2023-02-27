Комиссия поддержала инициативу о введении административной ответственности за ненадлежащий выгул собак

Комиссия по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга рассмотрела и одобрила инициативу о внесении изменений в федеральное законодательство, предусматривающую административную ответственность за ненадлежащий выгул собак опасных пород. Проект постановления внес депутат Андрей Рябоконь.
Согласно проекту постановления, нарушение запрета влечет предупреждение или административный штраф для граждан от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Отметим, перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством Российской Федерации. В него вошли 12 пород и их метисов: американский бандог, амбульдог, питбульмастиф, бразильский бульдог и другие. Андрей Рябоконь подчеркнул, что в ближайшее время он планирует внести предложение об увеличении этого списка.
Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного Собрания передали Правительству Санкт-Петербурга полномочия по обращению с животными. Органам исполнительной власти предлагается разработать порядок содержания в городе бездомных животных, определить места, куда запрещается возвращать таких животных после стерилизации, а также установить дополнительные требования к содержанию домашних питомцев.