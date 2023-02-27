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Комиссия поддержала инициативу о введении административной ответственности за ненадлежащий выгул собак

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Комиссия поддержала инициативу о введении административной ответственности за ненадлежащий выгул собак

Комиссия по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга рассмотрела и одобрила инициативу о внесении изменений в федеральное законодательство, предусматривающую административную ответственность за ненадлежащий выгул собак опасных пород.  Проект постановления внес депутат Андрей Рябоконь.

– Ежегодно в России увеличивается количество нападений собак на людей. В Санкт-Петербурге данные тоже не самые оптимистичные. Некоторые породы животных являются агрессивными и способны нанести вред здоровью человека. Федеральный закон №448 предусматривает запрет на выгул в общественных местах потенциально опасной собаки без намордника и поводка. Исключение – если питомец находится на огороженной территории, например, во дворе частного дома. Складывается парадоксальная ситуация, когда запрет на ненадлежащий выгул питомцев есть, а ответственности нет, – прокомментировал Андрей Рябоконь.

Согласно проекту постановления, нарушение запрета влечет предупреждение или административный штраф для граждан от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Отметим, перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством Российской Федерации. В него вошли 12 пород и их метисов: американский бандог, амбульдог, питбульмастиф, бразильский бульдог и другие. Андрей Рябоконь подчеркнул, что в ближайшее время он планирует внести предложение об увеличении этого списка.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного Собрания передали Правительству Санкт-Петербурга полномочия по обращению с животными. Органам исполнительной власти предлагается разработать порядок содержания в городе бездомных животных, определить места, куда запрещается возвращать таких животных после стерилизации, а также установить дополнительные требования к содержанию домашних питомцев.

Источник: ЗАКС
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