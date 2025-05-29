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Питерец.ру » Общество » В сквере Александра Володина открылся новый парковый фонтан

В сквере Александра Володина открылся новый парковый фонтан

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
На Васильевском острове в сквере Александра Володина на пересечении Морской набережной и реки Смоленки открылся новый парковый фонтан 

В сквере имени Александра Володина, расположенном на пересечении Морской набережной и реки Смоленки, состоялось торжественное открытие Пешеходного фонтана. Этот объект является составной частью проекта благоустройства Линейного парка, находящегося в Василеостровском районе. В церемонии открытия приняли участие Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Губернатор города Александр Беглов, вице-губернатор Евгений Разумишкин и депутат ЗС СПб Константин Чебыкин.

Александр Бельский отметил, что концепция благоустройства Линейного парка разрабатывалась совместно с жителями района на протяжении пяти лет, подчеркнув, что результатом совместной работы стало создание новой зеленой зоны. Он выразил поздравления жителям Василеостровского района с открытием парка.

Губернатор Александр Беглов акцентировал внимание на том, что за последние шесть лет в Санкт-Петербурге было открыто более шестидесяти фонтанов. Он подчеркнул, что новый фонтан станет украшением парка, четвертая очередь благоустройства которого завершена.

Фонтан был создан в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году и является вторым по величине фонтаном в Санкт-Петербурге после фонтанного комплекса на Московской площади.

В ходе мероприятия Губернатор и Председатель ЗС СПб также осмотрели Линейный парк. Александр Беглов предложил жителям Васильевского острова придумать новое название для парка, поскольку текущее название, «Линейный», является временным.

Основная цель благоустройства Линейного парка заключается в создании уникальной рекреационной зоны на Василеостровском острове, включающей пешеходные и велосипедные дорожки, места для отдыха, детские и спортивные площадки, а также комплексное озеленение территории.

Источник: ЗАКС
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