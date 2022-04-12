На КАД между развязками с проспектом Культуры и автодорогой Санкт-Петербург-Матокса перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожных работ на участке между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино) будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 22 по 30 апреля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, а по третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут производиться на участке внутреннего кольца КАД с 28 по 31 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Устранять колейность будут на второй полосе. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.