На Сенатской площади прошла торжественная церемония, посвящённая Дню города

На Сенатской площади состоялась торжественная церемония, посвящённая Дню города. Цветы к памятнику основателю Санкт-Петербурга Петру Великому возложили Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, Председатель Законодательного Собрания СПб Александр Бельский, Губернатор города Александр Беглов.

Также в праздничном мероприятии участвовали депутаты петербургского парламента Юрий Авдеев, Андрей Алескеров, Михаил Амосов, Наталия Астахова, Михаил Барышников, Всеволод Беликов, Николай Бондаренко, Вячеслав Бороденчик, Игорь Высоцкий, Валерий Гарнец, Ольга Герасина, Юрий Гладунов, Дмитрий Дмитриев, Любовь Егорова, Алексей Зинчук, Ирина Иванова, Павел Иткин, Елена Киселева, Роман Кононенко, Павел Крупник, Александр Кущак, Алексей Макаров, Андрей Малков, Анастасия Мельникова, Любовь Менделеева, Владимир Носов, Дмитрий Павлов, Дмитрий Панов, Александр Ржаненков, Антон Рудаков, Вера Сергеева, Антон Соловьёв, Александр Ходосок, Алексей Цивилёв, Константин Чебыкин, Денис Четырбок, Марина Шишкина, делегации Министерства обороны, Федерального Собрания РФ, исполнительных органов власти, Конституционного суда, законодательных органов власти Севастополя, Волгоградской области и Липецка, Почётные граждане Санкт-Петербурга, представители общественных объединений.