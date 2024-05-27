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Питерец.ру » Общество » В Петербурге вручили знаки отличия новым Почётным гражданам

В Петербурге вручили знаки отличия новым Почётным гражданам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В День города в Мариинском дворце прошла церемония награждения вновь избранных Почётных граждан

В день рождения Северной столицы в Мариинском дворце состоялась церемония награждения вновь избранных Почётных граждан Санкт-Петербурга. Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и Губернатор Александр Беглов вручили знаки отличия народному артисту РФ, руководителю городской Джазовой филармонии Давиду Голощёкину, хирургу, трансплантологу, специалисту в области гепатологии и лечения злокачественных опухолей печени Дмитрию Гранову и специалисту в области акушерства и гинекологии, заслуженному деятелю науки РФ, академику РАН Эдуарду Айламазяну.

В торжественной церемонии приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, депутат Госдумы Михаил Романов, депутаты Законодательного Собрания и члены Правительства города, Почётные граждане Санкт-Петербурга, руководители исполнительных органов государственной власти, судебных органов города, силовых структур, представители муниципальных образований, федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, религиозных общин, омбудсмены.

– Сегодня у нас большой праздник. По многолетней традиции в день рождения нашего любимого города мы вручаем знаки отличия новым Почётным гражданам Санкт-Петербурга. Это событие без преувеличения исторического масштаба. Каждая такая церемония – важная страница в летописи не только Северной столицы, но и всей России. В галерее Почётных граждан нашего города сегодня 51 портрет людей, которыми искренне гордится вся страна. Сегодня для неё мы закажем ещё три портрета выдающихся петербуржцев, ­- сказал Александр Бельский.

Спикер парламента также отдельно поблагодарил Почётных граждан и отдельно отметил их заслуги перед городом:

– Эдуард Карпович Айламазян – человек, который всю свою жизнь посвятил детям, легенда знаменитого петербургского НИИ имени Отто. В этом году исполняется ровно 60 лет с тех пор, как он пришёл в медицину. Настоящий врач и преданный своему делу исследователь. От всех жителей благодарю Вас за огромный, самоотверженный труд. Давид Семёнович Голощёкин – москвич по рождению, но душой – истинный ленинградец. Он понял город, а город его принял и аплодирует вот уже практически полвека. Во многом благодаря Давиду Семёновичу петербургский джаз вышел на новый уровень, приобрел собственное, неповторимое звучание. Дмитрий Анатольевич Гранов – выдающийся хирург, педагог и учёный международного уровня. Врач с большой буквы, который посвятил медицине и петербуржцам более трёх десятилетий. Дмитрий Анатольевич внёс большой вклад в разработку новых технологий диагностики и лечения заболеваний печени и поджелудочной железы, а также борьбы с онкологией. Дмитрий Анатольевич, жители нашего города искренне гордятся таким земляком, – добавил Александр Бельский.

Губернатор Александр Беглов поздравил Почётных граждан с присвоением высокого звания и всех гостей с днём рождения города.

– Звание Почетного гражданина – это великое уважение жителей нашего города. Эта традиция существует в нашем городе много лет, мы отмечаем достойных людей независимо от того, где родились, кем являются. Самое главное, они служат нашему Отечеству, спасибо вам за это! Уважаемый Эдуард Карпович, я свидетель всех ваших научных подвигов. Вы много сделали для наших детей, для матерей, внесли большой вклад в сохранение их жизней и здоровья. Давид Семенович, хочу поблагодарить за служение нашему великому городу, за то, что сегодня джазовая культура громко звучит в нашем городе. Дмитрий Анатольевич, я был свидетелем, когда шла реконструкция института, было много сложностей, но сегодня тысячи пациентов получают надежду на выздоровление, - сказал Александр Беглов.

Звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга» установлено в 1993 году. В новейшей истории России это звание получили 54 человека.

Источник: ЗАКС
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