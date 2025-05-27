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В День города состоялись церемонии возложения цветов к Медному всаднику

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В День города состоялась церемонии возложения цветов к памятнику основателю Петербурга на Сенатской площади.

В ознаменование 322-й годовщины со дня основания Санкт-Петербурга состоялась традиционная церемония возложения цветов к подножию Медного всадника, монумента, посвященного основателю города, Императору Петру I.

В памятном мероприятии, развернувшемся на Сенатской площади, приняли участие высокопоставленные лица, среди которых: председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, статс-секретарь и заместитель министра обороны РФ, а также глава Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены городского правительства, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев, председатель Правления ПАО «Газпром» и заместитель председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер, депутаты Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, сенаторы, судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Почетные граждане Санкт-Петербурга, представители командования ЛенВО и Главного штаба ВМФ РФ. Отдельная делегация из Татарстана, возглавляемая председателем Государственного Совета Республики Фаридом Мухаметшиным, также присоединилась к торжеству.

Александр Беглов отметил: «322 года назад здесь была пустошь, но Петр Первый, юный и полный решимости, провозгласил: «Здесь будет город!» Сегодня Президент Российской Федерации продолжает дело, начатое Петром. Он любит Санкт-Петербург, он – ленинградец, сын фронтовика. Вместе со всей Россией мы празднуем День основания города и надеемся на будущие успехи. С днем рождения, любимый город! С праздником!»

Церемония завершилась торжественным маршем роты Почетного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной.

Источник: Администрация Петербурга
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