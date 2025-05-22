В СПб не хватает фармацевтов

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб наблюдается нехватка специалистов в сфере фармацевтики. По данным аналитиков, количество вакансий в этой области увеличилось на 23% с начала года.

В среднем на одну вакансию в сфере фармацевтики приходится около 2 активных резюме, хотя нормой считается от 5 до 8. Это свидетельствует о сохраняющемся дефиците специалистов в данной области.

Средняя зарплата фармацевта в Петербурге за год почти не изменилась и составляет около 70 тыс. руб. В России медианная зарплата в этой сфере составляет около 68 тыс. руб. Однако максимальные зарплаты могут достигать 100 тыс. рублей.

Также стоит отметить, что в мае жители СПб стали активнее искать работу. За последний месяц число соискателей увеличилось на 25%.