В центре СПб проблема с балконами

«Питерец.ру» сообщает, что в центре СПб выявлены тысячи ветхих балконов, которые могут представлять серьезную опасность для жителей. По мнению специалистов, многие балконы в историческом центре города находятся в аварийном состоянии. Они могут обрушиться под воздействием ветра, осадков или из-за других факторов.

Власти города уже начали работу по выявлению таких балконов и разработке плана по их восстановлению или демонтажу. Однако проблема требует комплексного подхода и внимания со стороны городских служб.

Жители центра Петербурга обеспокоены ситуацией и призывают власти принять более активные меры для обеспечения безопасности. Эксперты считают, что своевременное устранение дефектов может предотвратить возможные трагедии.