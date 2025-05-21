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Питерец.ру » Общество » В центре СПб проблема с балконами

В центре СПб проблема с балконами

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В историческом центре СПб обнаружены тысячи ветхих балконов, представляющих опасность для жителей

«Питерец.ру» сообщает, что в центре СПб выявлены тысячи ветхих балконов, которые могут представлять серьезную опасность для жителей. По мнению специалистов, многие балконы в историческом центре города находятся в аварийном состоянии. Они могут обрушиться под воздействием ветра, осадков или из-за других факторов.

Власти города уже начали работу по выявлению таких балконов и разработке плана по их восстановлению или демонтажу. Однако проблема требует комплексного подхода и внимания со стороны городских служб.

Жители центра Петербурга обеспокоены ситуацией и призывают власти принять более активные меры для обеспечения безопасности. Эксперты считают, что своевременное устранение дефектов может предотвратить возможные трагедии.

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