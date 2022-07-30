Что с балконами?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице проведут масштабный ремонт балконов. В текущем году планируется отремонтировать около 10 тыс. таких объектов. На реализацию данных целей уйдет 205 млн руб.

2 года назад в городе проверили все балконы, лоджии и эркеры. Таковых в Петербурге оказалось около 1,2 млн. Однако в 58 тыс. случаях были выявлены нарушения. Некоторые балконы необходимо ремонтировать. Конкретные меры зависят от состояния балкона. Уже потом будет выбрана программа, в рамках которой предусмотрен этот ремонт.

Такие работы будут проводиться в разных зданиях, в том числе – объектах, имеющих культурную ценность. Одним из таковых является дом №46 на Литейном пр-те. Там сейчас выполняют аварийные работы.