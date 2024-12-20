Жители СПб переживают по поводу неочищенных крыш

В СПб сохраняются проблемы с уборкой крыш после обильных осадков, обрушившихся на город. По данным «Питерец.ру», 16% жилых домов остаются с неочищенными кровлями, что вызывает серьезные опасения у городских властей и местных жителей.

Накопившиеся осадки могут привести к различным проблемам, включая протечки и повреждение кровли, что также угрожает безопасности жильцов. Это может спровоцировать обрушение или повреждение конструкций.

Городские службы уже пообещали ускорить процесс очистки, однако многие жители недовольны медлительностью процесса и неэффективностью проводимой работы. Власти призвали управляющие компании проявить более серьезную активность в уборке крыш и обеспечить безопасность зданий. В Смольном уверяют, что предпримут необходимые меры для скорейшего решения данной проблемы.