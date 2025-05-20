Всероссийский конкурс «Послы Победы. Ленинград»

Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» продолжает конкурсный отбор для участия во Всероссийском слёте «Послы Победы. Ленинград». По итогам отбора 100 добровольцев получат уникальную возможность принять участие в торжествах, посвящённых Дню Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. Кандидаты, успешно выполнившие конкурсные задания, будут вовлечены в основные мероприятия слёта, включая поддержку проведения Главного военно-морского парада.

К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, активно участвующие в мероприятиях по сохранению исторической памяти и оказании помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Для подачи заявки необходимо пройти регистрацию на официальном веб-сайте волонтёрыпобеды.рф и выполнить конкурсное задание, отражающее личный вклад в патриотическую деятельность.

В рамках четвёртого Всероссийского слёта «Послы Победы. Ленинград» запланирована обширная программа, включающая встречи с Героями России, посещение музеев и исторических памятников, образовательные лекции и мастер-классы, а также культурно-развлекательные мероприятия от партнёра – программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

Особое внимание будет уделено профессиональной подготовке волонтёров, которая включает изучение истории и традиций Военно-Морского Флота Российской Федерации, лекции по взаимодействию с ветеранами и функциональное обучение.

Организаторами слёта выступают Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» при поддержке Главного командования ВМФ России и программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».