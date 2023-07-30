Волонтёры Победы помогли в проведении парада Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

В День Военно-морского флота 100 Волонтёров Победы помогли в проведении парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В число добровольцев, оказавших сопровождение, вошлифиналисты Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград»

История конкурса «Послы Победы» началась еще в 2015 году. Волонтёры Победы являются организатором волонтёрского сопровождения Парада Победы в Москве и других крупных памятных мероприятий в городах России. В 2022 году Движение при поддержке Министерства обороны РФ создало новую традицию, и теперь в проведении Главного парада Военно-морского флота помогает молодежь России.

«Для каждого Волонтёра Победы с момента создания Движения всегда было мечтой оказаться на Красной площади в День Победы. И с прошлого года у нас появилась новая традиция, которая так же сильно воодушевляет добровольцев. Это помощь в проведении Главного парада Военно-морского флота. Сегодня в Санкт-Петербурге и Кронштадте помогают волонтёры со всей России, которые предварительно прошли конкурсный отбор и специальную подготовку», - сказала исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова.

Образовательная программа проходила в рамках Всероссийского мероприятия проекта «Связь поколений». Она включала в себя работу с профессиональными психологами и историками, знакомство со спецификой сопровождения на крупных мероприятиях ветеранов Великой Отечественной войны, функциональное обучение и знакомство с историей ВМФ и Санкт-Петербурга.

«Быть причастным к таким событиям – огромная честь. Ты видишь, насколько сильна наша страна, силу и мощь нашего флота. Я никогда до этого вживую не видел корабли. И здесь, находясь среди ветеранов и других гостей, ты испытываешь такое чувство восторга, что дух захватывает», - сказал Яцынич Александр из Ростовской области.

Добровольцы сопровождали ветеранов, оказалипомощь на трибунах, координировали зрителей парада и гостей.

«Когда тысячи взглядов прикованы к тебе, это большая ответственность. И я не только про зрителей и ветеранов, находящихся на трибунах. За парадом наблюдают тысячи людей по всей стране. Это груз ответственности и перед моими родными, моим дедушкой, который служил в Военно-морском флоте. Для меня это большая честь. Пускай дедушка мною гордится», - поделилась Елизавета Морщакова, Волонтёр Победы из Ленинградской области.

Отметим, организаторами волонтёрского сопровождения Главного парада ВМФ являются Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы», Главное управление Военно-морского флота, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями г. Санкт-Петербурга.