ента новостей

15:07
Волонтёры Победы помогли в проведении парада Военно-морского флота в Санкт-Петербурге
15:01
Музыканты Северо-Западного округа Росгвардии стали участниками международного парада оркестров "Брестская крепость"
11:40
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла 78-летняя пассажирка «Ситроена»
11:33
В Ленобласти задержан дачный стрелок
11:29
В Стрельне пенсионер на иномарке сбил двоих пешеходов
11:20
В Невском районе 20-летний злоумышленник отобрал у женщины рюкзак
11:17
В Петербурге начался парад в честь Дня военного-морского флота России
10:47
День Военно-Морского Флота Российской Федерации
22:22
День боевых ничьих в РПЛ: «Крылья Советов» - «Динамо» 3:3, а «Ростов» спасся в матче с «Зенитом» после гола Комличенко в компенсированное время
22:03
Футбольное «Динамо» из Санкт-Петербурга проиграло во 2-м туре команде «Торпедо Москва – 2» со счётом 0:2
16:50
Футбольная «Звезда» проиграла и второй матч нового сезона: тренер Дмитрий Комбаров не может победить в матче третьего дивизиона с апреля
15:36
В Петербурге росгвардейцы оказали содействие при тушении пассажирского автобуса на Пулковском шоссе
15:05
В Петербурге к патрулированию центра города приступила конная полиция
15:02
В Ленобласти микроавтобус с детьми столкнулся с большегрузом. Трое детей госпитализировали
14:53
На КАД между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД перекроют две полосы движения
14:50
В Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота будут зажжены факелы Ростральных колонн
14:47
Парламентарии вместе с именитыми российскими и африканскими футболистами сыграли гала-матч на «Петровском»
14:46
Итоги африканского форума в Петербурге
13:20
В Ленобласти водитель иномарки погиб при столкновении с лосем
13:14
В Пушкинском районе в ДТП пострадал водитель иномарки и его 17-летний пассажир
13:08
В аэропорту «Пулково» задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении
12:55
В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью
01:19
Американский шахматист Ниманн выиграл международный турнир в Уральске (Казахстан), в котором участвовали Гоганов, Лобанов, Шухман и Лоскутова
22:00
Скандал с недостойным поведением украинской фехтовальщицы в отношении россиянки Ольги Смирновой разгорается: масла в огонь подлил … МОК!
19:23
3:2 – с таким счётом «молодёжка» «Зенита» смогла одержать победу в гостях в 4-м туре
17:56
В Петербурге столкнулись три маршрутных автобуса и легкового автомобиль
14:48
В Петербурге может появиться аллея городов-героев
14:44
Участницы фотопроекта «Жены героев» побывали в Ботаническом саду: досуг для женщин организовали депутаты «Единой России»
11:00
В Мариинском дворце рассказали о самоуправлении в Петербурге эпохи Екатерины Второй
10:57
Депутат Заксобрания Антон Рудаков навестил с подарками хоспис для тигров
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Волонтёры Победы помогли в проведении парада Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

Волонтёры Победы помогли в проведении парада Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

0
16
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Волонтеры Победы
Волонтёры Победы помогли в проведениипарада Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

В День Военно-морского флота 100 Волонтёров Победы помогли в проведении парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В число добровольцев, оказавших сопровождение, вошлифиналисты Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград»

История конкурса «Послы Победы» началась еще в 2015 году. Волонтёры Победы являются организатором волонтёрского сопровождения Парада Победы в Москве и других крупных памятных мероприятий в городах России. В 2022 году Движение при поддержке Министерства обороны РФ создало новую традицию, и теперь в проведении Главного парада Военно-морского флота помогает молодежь России.

«Для каждого Волонтёра Победы с момента создания Движения всегда было мечтой оказаться на Красной площади в День Победы. И с прошлого года у нас появилась новая традиция, которая так же сильно воодушевляет добровольцев. Это помощь в проведении Главного парада Военно-морского флота. Сегодня в Санкт-Петербурге и Кронштадте помогают волонтёры со всей России, которые предварительно прошли конкурсный отбор и специальную подготовку», - сказала исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова.

Образовательная программа проходила в рамках Всероссийского мероприятия проекта «Связь поколений». Она включала в себя работу с профессиональными психологами и историками, знакомство со спецификой сопровождения на крупных мероприятиях ветеранов Великой Отечественной войны, функциональное обучение и знакомство с историей ВМФ и Санкт-Петербурга.

«Быть причастным к таким событиям – огромная честь. Ты видишь, насколько сильна наша страна, силу и мощь нашего флота. Я никогда до этого вживую не видел корабли. И здесь, находясь среди ветеранов и других гостей, ты испытываешь такое чувство восторга, что дух захватывает», - сказал Яцынич Александр из Ростовской области.

Добровольцы сопровождали ветеранов, оказалипомощь на трибунах, координировали зрителей парада и гостей.

«Когда тысячи взглядов прикованы к тебе, это большая ответственность. И я не только про зрителей и ветеранов, находящихся на трибунах. За парадом наблюдают тысячи людей по всей стране. Это груз ответственности и перед моими родными, моим дедушкой, который служил в Военно-морском флоте. Для меня это большая честь. Пускай дедушка мною гордится», - поделилась Елизавета Морщакова, Волонтёр Победы из Ленинградской области.

Отметим, организаторами волонтёрского сопровождения Главного парада ВМФ являются Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы», Главное управление Военно-морского флота, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями г. Санкт-Петербурга.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Волонтеры Победы
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-07-2023, 17:39
Волонтёры Победы сопроводят парад Военно-морского флота в Петербурге
31-05-2023, 09:18
Волонтеры Победы сопроводят Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
18-07-2022, 16:56
В Петербурге пройдёт открытие Всероссийского патриотического слета «Послы Победы. Ленинград»
30-07-2022, 10:44
Сергей Кириенко поприветствовал участников слета «Послы Победы. Ленинград»
1-08-2022, 13:50
Волонтёры Победы сопроводили Главный военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте
4-04-2023, 16:13
Волонтёры Победы объявили имена 100 лучших добровольцев

Происшествия на дорогах

0
69
Сегодня, 11:40
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла 78-летняя пассажирка «Ситроена»
0
71
Сегодня, 11:29
В Стрельне пенсионер на иномарке сбил двоих пешеходов
0
122
Вчера, 15:02
В Ленобласти микроавтобус с детьми столкнулся с большегрузом. Трое детей госпитализировали
0
144
Вчера, 13:20
В Ленобласти водитель иномарки погиб при столкновении с лосем
Наверх