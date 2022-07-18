В Петербурге пройдёт открытие Всероссийского патриотического слета «Послы Победы. Ленинград»

29 июля в Мариинском дворце соберутся 100 финалистов конкурса «Послы Победы. Ленинград». Это добровольцы из 77 регионов России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, которые помогут в сопровождении Парада в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге.

В открытии Всероссийского патриотического слета «Послы Победы. Ленинград» планируется участие:

ТУРЧАКА Андрея Анатольевича — Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

БЕГЛОВА Александра Дмитриевича — губернатора г. Санкт-Петербурга;

ЗАНКО Ольги Николаевны — Депутата Государственной Думы РФ VIII созыва, Председателя Центрального штаба Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»;

БЕЛЬСКОГО Александра Николаевича — Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;

БОЯРСКОГО Сергея Михайловича — Депутата Государственной Думы РФ VIII созыва, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

ГАЗМАНОВА Олега Михайловича — Народного артиста Российской Федерации;

Ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, что конкурс стартовал 31 мая. Стать участником проекта мог любой гражданин России в возрасте от 18 лет, который в течение года принимал активное участие в добровольческой деятельности. Для участия в конкурсе необходимо было зарегистрироваться на официальном сайте волонтерыпобеды.рф. Победителей определила экспертная комиссия 5 июля.

Победители конкурса пройдут образовательную программу, посетят музеи Санкт-Петербурга, примут участие в полезных мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти, и впервые в истории Движения сопроводят Парад Военно-Морского флота.

Образовательная программа «Послов Победы» будет включать в себя два модуля: мотивационно-образовательный и функциональный. С добровольцами будут работать федеральные эксперты ВОД «Волонтеры Победы», приглашенные лекторы и специалисты. Основными темами для обсуждения станут: историческое просвещение через интерактивные форматы, специфика участия в федеральных мероприятиях, особенности работы в команде. В рамках образовательной программы волонтеры также узнают больше о Блокаде Ленинграда с помощью информационных материалов проекта «Без срока давности» и окажут помощь защитникам Блокадного Ленинграда. Участники слета также познакомятся друг с другом, обменяются опытом и сформируют единую команду. Добровольцам будет предложен для прохождения «Исторический минимум» и другие тренинги, необходимые для сопровождения массовых мероприятий федерального уровня.

Организаторами Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград» являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Главное управление Военно-Морского флота, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями г. Санкт-Петербурга.

Справка: С 2015 года ВОД «Волонтеры Победы» проводит конкурс «Послы Победы» и является организатором волонтерского сопровождения парада Победы в Москве и других крупных памятных мероприятий в городах России. Отбор лучших добровольцев происходит на основном информационном ресурсе Движения — сайте волонтерыпобеды.рф. В рамках волонтерского сопровождения добровольцы осуществляют встречу зрителей и приглашенных гостей, сопровождают ветеранов Великой Отечественной войны. Послы Победы проходят специальную образовательную программу по функциональным направлениям. В 2021 году Движение обратилось в Министерство обороны Российской Федерации с предложением об организации волонтерского сопровождения главного военно-морского парада в г. Санкт-Петербурге. Минобороны России поддержало данную инициативу и готово оказать содействие в участии представителей Движения в мероприятиях главного военно-морского парада.