ента новостей

16:56
В Петербурге пройдёт открытие Всероссийского патриотического слета «Послы Победы. Ленинград»
16:52
Сотрудники СПбГМТУ удостоены благодарственных писем за подготовку управленческих кадров
13:38
В Петербурге задержан мужчина, отобравший деньги у мигранта
13:30
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке барже – буксирного состава «Бизон»+ «Александрит»+ «Юрмала»
13:26
В Ленобласти вертолет Росгвардии совершил жёсткую посадку
12:07
В Ленобласти пьяный мужчина стрелял в женщину
12:01
В Петербурге пятеро мужчин избили сотрудников магазина, забрали алкоголь
11:57
В Колпино задержали мужчину, совершившего мошенничество в отношении пенсионерки
11:28
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке моторной яхты
11:12
Какую ягоду любил Петр?
09:43
В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения автомобильного транспорта
09:40
В Ленобласти неизвестный выстрелил девочке в голову
09:34
Налог с переводов на карту
09:19
В Ленобласти завершился чемпионат по военно-прикладному спорту Северо-Западного округа Росгвардии
09:18
Как заражаются столбняком
09:16
В Ленобласти ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой
07:46
Три человека погибли и двое получили ранения во время стрельбы в торговом центре в Индиане
21:16
«Зенит», «Спартак» и «Локомотив» начали новый чемпионат РПЛ с ничьих
15:35
В Петербурге в ДТП пострадал ребенок
20:56
Над Петербургом экипажи морской авиации провели тренировку воздушной части Главного военно-морского парада
16:26
Ах Астахова выступит на ROOF FEST в Петербурге
16:20
Политех посетил премьер-министр Мьянмы
15:57
В Ленобласти мужчина стрелял из обреза в подростка
15:47
В Пушкине задержан мужчина, подозреваемый в краже автомобиля
15:04
В Петербурге мужчина, на почве ревности до смерти избил свою сожительницу
15:00
В Ленобласти у ранее задержанного мужчины изъяли более 200 граммов марихуаны
14:51
В Петербурге задержали мужчину, мошенническим путем присвоившего денежные средства петербурженки
14:46
В Петербурге задержали мужчину, напавшего на медработника
11:50
На трассе А-121 «Сортавала» в Ленобласти ограничат пропускную способность
11:46
В Ленобласти поймали на улице подозреваемого в насилии над дочерью жены
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге пройдёт открытие Всероссийского патриотического слета «Послы Победы. Ленинград»

В Петербурге пройдёт открытие Всероссийского патриотического слета «Послы Победы. Ленинград»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
В Санкт-Петербурге пройдёт открытие Всероссийского патриотического слета «Послы Победы. Ленинград»

29 июля в Мариинском дворце соберутся 100 финалистов конкурса «Послы Победы. Ленинград». Это добровольцы из 77 регионов России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, которые помогут в сопровождении Парада в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге.

В открытии Всероссийского патриотического слета «Послы Победы. Ленинград» планируется участие:

  • ТУРЧАКА Андрея Анатольевича — Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
  • БЕГЛОВА Александра Дмитриевича — губернатора г. Санкт-Петербурга;
  • ЗАНКО Ольги Николаевны — Депутата Государственной Думы РФ VIII созыва, Председателя Центрального штаба Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»;
  • БЕЛЬСКОГО Александра Николаевича — Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
  • БОЯРСКОГО Сергея Михайловича — Депутата Государственной Думы РФ VIII созыва, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
  • ГАЗМАНОВА Олега Михайловича — Народного артиста Российской Федерации;
  • Ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, что конкурс стартовал 31 мая. Стать участником проекта мог любой гражданин России в возрасте от 18 лет, который в течение года принимал активное участие в добровольческой деятельности. Для участия в конкурсе необходимо было зарегистрироваться на официальном сайте волонтерыпобеды.рф. Победителей определила экспертная комиссия 5 июля.

Победители конкурса пройдут образовательную программу, посетят музеи Санкт-Петербурга, примут участие в полезных мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти, и впервые в истории Движения сопроводят Парад Военно-Морского флота.

Образовательная программа «Послов Победы» будет включать в себя два модуля: мотивационно-образовательный и функциональный. С добровольцами будут работать федеральные эксперты ВОД «Волонтеры Победы», приглашенные лекторы и специалисты. Основными темами для обсуждения станут: историческое просвещение через интерактивные форматы, специфика участия в федеральных мероприятиях, особенности работы в команде. В рамках образовательной программы волонтеры также узнают больше о Блокаде Ленинграда с помощью информационных материалов проекта «Без срока давности» и окажут помощь защитникам Блокадного Ленинграда. Участники слета также познакомятся друг с другом, обменяются опытом и сформируют единую команду. Добровольцам будет предложен для прохождения «Исторический минимум» и другие тренинги, необходимые для сопровождения массовых мероприятий федерального уровня.

Организаторами Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград» являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Главное управление Военно-Морского флота, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями г. Санкт-Петербурга.

Справка: С 2015 года ВОД «Волонтеры Победы» проводит конкурс «Послы Победы» и является организатором волонтерского сопровождения парада Победы в Москве и других крупных памятных мероприятий в городах России. Отбор лучших добровольцев происходит на основном информационном ресурсе Движения — сайте волонтерыпобеды.рф. В рамках волонтерского сопровождения добровольцы осуществляют встречу зрителей и приглашенных гостей, сопровождают ветеранов Великой Отечественной войны. Послы Победы проходят специальную образовательную программу по функциональным направлениям. В 2021 году Движение обратилось в Министерство обороны Российской Федерации с предложением об организации волонтерского сопровождения главного военно-морского парада в г. Санкт-Петербурге. Минобороны России поддержало данную инициативу и готово оказать содействие в участии представителей Движения в мероприятиях главного военно-морского парада.

Источник: Волонтеры Победы
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-05-2021, 20:05
К монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище венок возложил Михаил Романов
25-02-2020, 15:09
В Петербурге пройдет международный слет «Внуки Победы»
4-03-2020, 21:55
Петербург ждет «Внуков Победы»
17-01-2022, 14:38
Волонтеры Победы Санкт-Петербурга дадут старт Всероссийской акции «Блокадный хлеб» и раздадут Ленточки Ленинградской Победы
31-01-2022, 12:16
Итоги Всероссийского инклюзивного конкурса чтецов «Слушай, страна, говорит Ленинград!»
21-04-2016, 17:40
Акцию «Георгиевская ленточка» в Санкт-Петербурге откроют флешмобом

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
138
Вчера, 15:35
В Петербурге в ДТП пострадал ребенок
0
289
14-07-2022, 15:16
В Ленобласти подросток на скутере съеха в кувет
0
232
14-07-2022, 11:33
В центре Петербурга иномарка сбила подростка
0
162
13-07-2022, 16:52
В Ленобласти два большегруза столкнулись на платной федеральной трассе
Наверх