Волонтеры Победы сопроводят Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Волонтеры Победы дали старт Всероссийскому конкурсу «Послы Победы. Ленинград». Победители примут участие во Всероссийском слете «Связь поколений» и помогут в сопровождении Парада в честь Дня Военно-Морского Флота в Петербурге и Кронштадте 30 июля.

Впервые добровольцы из разных регионов России сопровождали Военно-морской парад в прошлом году. В этом году Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко вновь обратилась в Министерство обороны с предложением об участии волонтеров и получила положительное решение.

Стать участником конкурса может любой гражданин России в возрасте от 18 до 55 лет, который в течение года принимал активное участие в добровольческой деятельности в сфере сохранения исторической памяти и оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф, подать заявку на мероприятие «Всероссийский конкурс «Послы Победы. Ленинград», а также выполнить конкурсное задание, отражающее работу волонтёра по сохранению исторической памяти и помощи Героям.

Заявки будут приниматься до 20 июня включительно. Участниками слёта победителей конкурса станут 100 лучших добровольцев со всей России.

Помимо сопровождения Военно-морского парада, победители конкурса пройдут образовательную программу, посетят музеи Северной столицы, а также примут участие в мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти и помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

«Образовательная программа будет включать в себя исторический блок и функциональное обучение. С ребятами будут работать федеральные эксперты Волонтеров Победы, приглашенные лекторы и другие специалисты. Это отличный формат, который обеспечит сопричастность молодых людей со знаковым событием в жизни страны. Ведь нам нужно прививать молодежи патриотические ценности, рассказывать об истории нашей Родины в доступном и интересном формате, чтобы вызвать максимальную вовлеченность в процесс», — рассказала Ольга Занко.

Организаторами Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград» являются Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Главное управление Военно-Морского флота.