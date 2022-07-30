ента новостей

13:42
В Петербурге грузовой фургон сбил на переходе 9-летнего велосипедиста
13:35
В Петербурге полицейские пресекли деятельность незаконных банкиров
11:13
В Ленобласти семейные посиделки закончились поножовщиной
10:44
Сергей Кириенко поприветствовал участников слета «Послы Победы. Ленинград»
10:36
В Испании зарегистрирована первая в Европе смерть от обезьяньей оспы
10:32
Что Тайвань думает о возможности визита Нэнси Пелоси?
10:23
Что с балконами?
10:04
Им лишь бы навредить России
09:25
Выпуск лифтов продолжится
23:41
«Урал» Игоря Шалимова снова проиграл в чемпионате РПЛ, на этот раз – «Краснодару»
18:21
В Ленобалсти ликвидировали подпольную нарколабораторию
18:18
В Ленобласти мигранты украли триммер и газонокосилку из частного дома
16:11
В Петербурге 585 попугаев прошли ветеринарный контроль
16:09
Беглов вновь покусился на бизнес Евгения Пригожина в Петербурге
14:15
Полицейские задержали парочку за кражу у 89-летней пенсионерки
14:03
В Петербурге неизвестные стреляли по автобусу
13:59
В Петербурге задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку
11:15
Выставка «Сны лампового телевизора»
11:09
Их атаковали клещи
10:21
Медведев обсмеял Зеленского
10:04
В Ленобласти в лобовую сошлись две иномарки, госпитализированы женщина и ребенок
09:34
В Ленобласти пьяные посиделки поножовщиной
09:22
В Петербурге тушили пожар в магазине
09:19
Они получают выплаты
09:13
В Ленобласти 2-летний ребёнок выпал из окна
09:07
Байден разговаривает с Си Цзиньпином на фоне роста напряженности из-за Тайваня
09:02
Выставка работ Артёма Носова "Просто портрет"
18:52
Выставка арт-группы «Я понял»
15:53
Военные Мали говорят, что 15 солдат и трое мирных жителей погибли в результате «террористических» атак
15:49
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись "Мерседес" и армейский "УАЗ"
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Сергей Кириенко поприветствовал участников слета «Послы Победы. Ленинград»

Сергей Кириенко поприветствовал участников слета «Послы Победы. Ленинград»

0
91
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
В Мариинском дворце собрались 100 финалистов конкурса «Послы Победы. Ленинград»

29 июля в Мариинском дворце собрались 100 финалистов конкурса «Послы Победы. Ленинград». Это добровольцы из 77 регионов России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, которые впервые в истории Волонтеров Победы помогут в сопровождении Парада в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге.

В открытии Всероссийского патриотического слета «Послы Победы. Ленинград» приняли участие:

  • ЗАНКО Ольга Николаевна — Депутат Государственной Думы РФ VIII созыва, Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»;
  • БЕЛЬСКИЙ Александр Николаевич — Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
  • БОЯРСКИЙ Сергей Михайлович — Депутат Государственной Думы РФ VIII созыва, Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
  • АНАНЬЕВА Лидия Григорьевна – ветеран Великой Отечественной войны, участница Полярного морского конвоя.

Участникам слёта было зачитано обращение Кириенко Сергея Владиленовича, Первого заместителя Руководителя Администрации Президента: «Приветствую участников и организаторов Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград». Сегодня в Санкт-Петербурге собрались лучшие добровольцы, занимающиеся сохранением исторической памяти и гражданско-патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Ежедневная, а не только 9 мая, помощь ветеранам Великой Отечественной войны и благоустроенные памятные места подчеркивают ваше неравнодушие и благодарность Героям, освободившим мир от нацизма. Ваши инициативы, проекты и добрые дела доказывают, что современное поколение чтит историю своей Родины, гордится современными достижениями и победами России и стремится развивать её.

На слете присутствуют добровольцы из Донецкой и Луганской Народных Республик. Спасибо вам за то, что не забываете и отстаиваете нашу общую историю и общую судьбу России и жителей Донбасса».

История конкурса «Послы Победы» началась ещё в 2015 году. Волонтёры Победы являются организатором волонтерского сопровождения парада Победы в Москве и других крупных памятных мероприятий в городах России. В 2021 году Волонтёры Победы выступили с инициативой и обратились в Министерство обороны Российской Федерации с предложением об организации волонтерского сопровождения главного военно-морского парада в г. Санкт-Петербурге. Минобороны России поддержало данную инициативу.

«Сегодня мы создаём новую традицию. С 2015 года Волонтерам Победы доверяют сопровождение Парада Победы на Красной площади 9 мая, а вот в организации Военно-Морского парада мы будем помогать впервые. Ситуация на Украине ещё раз подтверждает важность сохранения исторической памяти, исторической правды, необходимость обеспечения сопричастности молодежи с значимыми событиями России. И конкурс в этом помогает.

Мы гордимся нашими добровольцами с Донбасса, которые, несмотря на сложное время, смогли сегодня приехать в Санкт-Петербург. Хочу сказать им спасибо за то, что в этот непростой период они берут ответственность не только за себя, но и заботятся о тех, кто рядом, кто нуждается в помощи.» - отметила Ольга Занко, руководитель Волонтеров Победы, депутат Государственной Думы.

Напомним, что конкурс стартовал 31 мая. Стать участником проекта мог любой гражданин России в возрасте от 18 лет, который в течение года принимал активное участие в добровольческой деятельности.

Победители конкурса пройдут образовательную программу, посетят музеи Санкт-Петербурга, примут участие в полезных мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти, и впервые в истории Движения сопроводят Парад Военно-Морского флота.

«Вступить в ряды Волонтёров Победы мне довелось после тяжелейшего периода в моей жизни – смерти папы. Случилось это в феврале 2022 года. У него была продолжительная болезнь, которая вызывала каждый день нечеловеческую боль. Тогда я принял решение, что если не смог помочь ему, то помогу другим нуждающимся людям. Всё началось с разгрузки и фасовки гуманитарной помощи для людей с освобождённых территорий и для беженцев. Мы вручали Георгиевские ленточки, благоустраивали памятные места Донбасса, поздравляли ветеранов, а также выстраивали огненную картину у мемориала Саур-Могила.

За всё время в Волонтерах Победы я не пропустил ни одной акции и ни одного мероприятия и очень рад, что удостоился чести представлять Волонтёров победы ДНР в качестве Посла Победы на Военно-Морском параде в г. Санкт-Петербурге. Теперь я с уверенностью могу сказать, что папа бы мною гордился», – поделился Максим Ершов, Волонтёр Победы из Донецкой Народной Республики.

Организаторами Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград» являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Фонда президентских грантов, Главное управление Военно-Морского флота, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями г. Санкт-Петербурга.

Источник: Волонтеры Победы
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-07-2022, 16:56
В Петербурге пройдёт открытие Всероссийского патриотического слета «Послы Победы. Ленинград»
25-02-2020, 15:09
В Петербурге пройдет международный слет «Внуки Победы»
4-03-2020, 21:55
Петербург ждет «Внуков Победы»
6-05-2016, 15:46
В Санкт-Петербурге высадили Сирень Победы
27-02-2021, 16:38
Михаил Романов возложил цветы к мемориалу на площади Победы в Санкт-Петербурге
7-02-2017, 11:10
В Пушкине открыт районный штаб движения «Волонтеры Победы»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 13:42
В Петербурге грузовой фургон сбил на переходе 9-летнего велосипедиста
0
143
Вчера, 10:04
В Ленобласти в лобовую сошлись две иномарки, госпитализированы женщина и ребенок
0
164
28-07-2022, 15:49
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись "Мерседес" и армейский "УАЗ"
0
163
28-07-2022, 11:44
В Петербурге мотоциклист погиб врезавшись в опору освещения
Наверх