Сергей Кириенко поприветствовал участников слета «Послы Победы. Ленинград»

29 июля в Мариинском дворце собрались 100 финалистов конкурса «Послы Победы. Ленинград». Это добровольцы из 77 регионов России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, которые впервые в истории Волонтеров Победы помогут в сопровождении Парада в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге.

В открытии Всероссийского патриотического слета «Послы Победы. Ленинград» приняли участие:

ЗАНКО Ольга Николаевна — Депутат Государственной Думы РФ VIII созыва, Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»;

БЕЛЬСКИЙ Александр Николаевич — Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;

БОЯРСКИЙ Сергей Михайлович — Депутат Государственной Думы РФ VIII созыва, Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

АНАНЬЕВА Лидия Григорьевна – ветеран Великой Отечественной войны, участница Полярного морского конвоя.

Участникам слёта было зачитано обращение Кириенко Сергея Владиленовича, Первого заместителя Руководителя Администрации Президента: «Приветствую участников и организаторов Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград». Сегодня в Санкт-Петербурге собрались лучшие добровольцы, занимающиеся сохранением исторической памяти и гражданско-патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Ежедневная, а не только 9 мая, помощь ветеранам Великой Отечественной войны и благоустроенные памятные места подчеркивают ваше неравнодушие и благодарность Героям, освободившим мир от нацизма. Ваши инициативы, проекты и добрые дела доказывают, что современное поколение чтит историю своей Родины, гордится современными достижениями и победами России и стремится развивать её.

На слете присутствуют добровольцы из Донецкой и Луганской Народных Республик. Спасибо вам за то, что не забываете и отстаиваете нашу общую историю и общую судьбу России и жителей Донбасса».

История конкурса «Послы Победы» началась ещё в 2015 году. Волонтёры Победы являются организатором волонтерского сопровождения парада Победы в Москве и других крупных памятных мероприятий в городах России. В 2021 году Волонтёры Победы выступили с инициативой и обратились в Министерство обороны Российской Федерации с предложением об организации волонтерского сопровождения главного военно-морского парада в г. Санкт-Петербурге. Минобороны России поддержало данную инициативу.

«Сегодня мы создаём новую традицию. С 2015 года Волонтерам Победы доверяют сопровождение Парада Победы на Красной площади 9 мая, а вот в организации Военно-Морского парада мы будем помогать впервые. Ситуация на Украине ещё раз подтверждает важность сохранения исторической памяти, исторической правды, необходимость обеспечения сопричастности молодежи с значимыми событиями России. И конкурс в этом помогает. Мы гордимся нашими добровольцами с Донбасса, которые, несмотря на сложное время, смогли сегодня приехать в Санкт-Петербург. Хочу сказать им спасибо за то, что в этот непростой период они берут ответственность не только за себя, но и заботятся о тех, кто рядом, кто нуждается в помощи.» - отметила Ольга Занко, руководитель Волонтеров Победы, депутат Государственной Думы.

Напомним, что конкурс стартовал 31 мая. Стать участником проекта мог любой гражданин России в возрасте от 18 лет, который в течение года принимал активное участие в добровольческой деятельности.

Победители конкурса пройдут образовательную программу, посетят музеи Санкт-Петербурга, примут участие в полезных мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти, и впервые в истории Движения сопроводят Парад Военно-Морского флота.

«Вступить в ряды Волонтёров Победы мне довелось после тяжелейшего периода в моей жизни – смерти папы. Случилось это в феврале 2022 года. У него была продолжительная болезнь, которая вызывала каждый день нечеловеческую боль. Тогда я принял решение, что если не смог помочь ему, то помогу другим нуждающимся людям. Всё началось с разгрузки и фасовки гуманитарной помощи для людей с освобождённых территорий и для беженцев. Мы вручали Георгиевские ленточки, благоустраивали памятные места Донбасса, поздравляли ветеранов, а также выстраивали огненную картину у мемориала Саур-Могила. За всё время в Волонтерах Победы я не пропустил ни одной акции и ни одного мероприятия и очень рад, что удостоился чести представлять Волонтёров победы ДНР в качестве Посла Победы на Военно-Морском параде в г. Санкт-Петербурге. Теперь я с уверенностью могу сказать, что папа бы мною гордился», – поделился Максим Ершов, Волонтёр Победы из Донецкой Народной Республики.

Организаторами Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград» являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Фонда президентских грантов, Главное управление Военно-Морского флота, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями г. Санкт-Петербурга.