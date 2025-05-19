В Петербурге состоится награждение участников и победителей Литературной премии им. маршала Советского Союза Л.А. Говорова

22 мая, в четыре часа дня, на Дворцовой площади запланировано проведение торжественной церемонии, посвященной вручению наград лауреатам и участникам Литературной премии имени маршала Советского Союза Л.А. Говорова. Данное событие станет частью программы XX Международного Санкт-Петербургского Книжного салона и развернется на главной сценической площадке.

Конкурсная комиссия рассмотрела в общей сложности тридцать семь литературных работ. В течение 2022 и 2023 годов Законодательным Собранием были внесены изменения в структуру премии, в частности, учреждена специальная номинация для произведений, ориентированных на детскую аудиторию, а также номинация для авторов, чьи работы посвящены специальной военной операции.

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга является организатором Литературной премии имени маршала Советского Союза Л.А. Говорова с 2003 года. За период существования премии в ней приняли участие свыше трехсот авторов, представивших на рассмотрение 377 произведений. В качестве конкурсных работ принимаются книги, относящиеся к жанрам документально-художественной прозы и поэзии, отражающие различные этапы истории нашего государства, величие народного героизма в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также подвиги и отвагу военнослужащих и жителей блокадного Ленинграда.