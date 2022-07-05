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Питерец.ру » Общество » Стартовал прием заявок на соискание литературной премии им. Маршала Советского Союза Л.А. Говорова

Стартовал прием заявок на соискание литературной премии им. Маршала Советского Союза Л.А. Говорова

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Стартовал прием заявок на соискание литературной премии им. Маршала Советского Союза Л.А. Говорова

С 1 июля 2022 г. начался прием заявок на соискание литературной премии ЗС СПб им. Маршала Советского Союза Л.А. Говорова за 2022 г.

Отметим, что в июне этого года депутаты ЗС СПб приняли новое постановление о проведении конкурса. В частности, появилась специальная номинация для детских писателей. Кроме того, расширился жанровый и тематический спектр произведений, а для победителей увеличен призовой фонд.

Согласно документу, премия присуждается за создание произведений документально-художественной прозы и поэзии, описывающих величие народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, героизм и мужество воинов и жителей блокадного Ленинграда, а также художественных и иных произведений, посвященных истории Российского государства и защитникам Отечества в разные периоды.

Произведения и заявки представляются в конкурсную комиссию до 31 декабря 2022 года по адресу: Исаакиевская пл., д.6, каб. 121 - Пресс-служба. Телефон: 318-81-80.

Подробнее о конкурсе на соискание литературной премии имени маршала Советского Союза Л.А. Говорова:

https://www.assembly.spb.ru/article/967/149999/S-1-iyulya-2022-g-nachinaetsya-priem-zayavok-na-soiskanie-literaturnoy-premii-ZS-SPb-im-Marshala-Sovetskogo-Soyuza-LAGovorova-za-2022-g

Источник: ЗАКС
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