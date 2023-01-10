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Питерец.ру » Культура » Соискателями литературной премии им. Маршала Говорова впервые стали авторы детских произведений

Соискателями литературной премии им. Маршала Говорова впервые стали авторы детских произведений

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ЗАКС
Соискателями литературной премии им. Маршала Говорова впервые стали авторы детских произведений

В этом году за литературную премию имени Маршала Советского Союза Л.А. Говорова впервые поборются авторы детских произведений. В конкурсную комиссию поступило семь книг. Это «Зеленый пояс Славы» Анатолия Аграфенина, рассказ-комикс «Зарро – храброе сердце» Сергея и Светланы Палкиных, «Двенадцать поэтов 1812 года» Дмитрия Шеварова, «Пусть каждый исполнит свой долг» от Якова Гордина, «Путь Ленинградской победы. Воинская слава Ленинградской области» Александра Коваленко, сборник автобиографических рассказов «Такая разная война…» Михаила Соловьева, «Ни дня без Победы! Повесть о маршале Говорове» от Алексея Кирносова.

– Рассказы о Великой Отечественной войне и героизме бойцов — не самая распространенная тема в детской литературе. Потому каждая работа имеет особую ценность. В таких произведениях важно не просто рассказать о героических страницах истории нашей страны, но и сделать это доступно и увлекательно – чтобы дети читали с интересом, пересказывали эти истории друг другу. Ребята должны знать, через что прошли их деды и прадеды. Без памяти о прошлом нет будущего, – сказал спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Отметим, в этом году пройдет юбилейная, XX премия им. Маршала Говорова. Всего в конкурсную комиссию поступило более 30 произведений. Это книги документально-художественной прозы и поэзии, описывающие величие народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, героизм и мужество воинов и жителей блокадного Ленинграда. Общий призовой фонд премии в 2023 году составит 260 тысяч рублей.

Источник: ЗАКС
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