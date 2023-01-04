На соискание литературной премии им. Маршала Советского Союза Л.А.Говорова поступило более 30 произведений

Законодательное Собрание Петербурга завершило прием заявок на соискание литературной премии имени Маршала Советского Союза Л.А. Говорова. Всего в конкурсную комиссию поступило более 30 произведений. Это книги документально-художественной прозы и поэзии, описывающие величие народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, героизм и мужество воинов и жителей блокадного Ленинграда.

Кроме того, в этом году впервые представлены работы, предназначенные для детского чтения. Среди них – «Зарро – храброе сердце» – это графический рассказ-комикс о подвигах собак, которые героически помогали сражаться в годы Великой Отечественной войны; «Двенадцать поэтов 1812 года» – книга, возрождающая забытые имена и раскрывающая неизвестные страницы известных биографий; «Такая разная война» – сборник коротких автобиографических рассказов о жизни мальчика-дошкольника в блокадном Ленинграде в самый тяжелый первый год. Книга основана на воспоминаниях Михаила Соловьева, пережившего эти страшные дни в 5-летнем возрасте.

– В этом году мы будем проводить юбилейную, двадцатую Литературную премию имени Л.А. Говорова. Мы чествуем тех, кто в своих книгах рассказывает о подвигах наших дедов, прадедов. В сегодняшних непростых условиях такие произведения приобретают особую актуальность. Эти работы – великий труд, достойный глубочайшей благодарности и общественного признания, – сказал Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Отметим, литературная премия присуждается ежегодно с 2003 года. За это время в конкурсе приняли участие около 200 авторов, представлено более 170 произведений. В этом году депутаты парламента приняли новое положение о премии. Документ позволяет расширить круг авторов, которые смогут принимать участие в конкурсе. В частности, появилась номинация для детских писателей. Общий призовой фонд Премии в 2023 году составит 260 тысяч рублей.