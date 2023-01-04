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Питерец.ру » Культура » На соискание литературной премии им. Маршала Советского Союза Л.А.Говорова поступило более 30 произведений

На соискание литературной премии им. Маршала Советского Союза Л.А.Говорова поступило более 30 произведений

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
На соискание литературной премии им. Маршала Советского Союза Л.А.Говорова поступило более 30 произведений

Законодательное Собрание Петербурга завершило прием заявок на соискание литературной премии имени Маршала Советского Союза Л.А. Говорова. Всего в конкурсную комиссию поступило более 30 произведений. Это книги документально-художественной прозы и поэзии, описывающие величие народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, героизм и мужество воинов и жителей блокадного Ленинграда.

Кроме того, в этом году впервые представлены работы, предназначенные для детского чтения. Среди них – «Зарро – храброе сердце» – это графический рассказ-комикс о подвигах собак, которые героически помогали сражаться в годы Великой Отечественной войны; «Двенадцать поэтов 1812 года» – книга, возрождающая забытые имена и раскрывающая неизвестные страницы известных биографий; «Такая разная война» – сборник коротких автобиографических рассказов о жизни мальчика-дошкольника в блокадном Ленинграде в самый тяжелый первый год. Книга основана на воспоминаниях Михаила Соловьева, пережившего эти страшные дни в 5-летнем возрасте.

– В этом году мы будем проводить юбилейную,  двадцатую Литературную премию имени Л.А. Говорова. Мы чествуем тех, кто в своих книгах рассказывает о подвигах наших дедов, прадедов. В сегодняшних непростых условиях такие произведения приобретают особую актуальность. Эти работы – великий труд, достойный глубочайшей благодарности и общественного признания, – сказал Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Отметим, литературная премия присуждается ежегодно с 2003 года. За это время в конкурсе приняли участие около 200 авторов, представлено более 170 произведений. В этом году депутаты парламента приняли новое положение о премии. Документ позволяет расширить круг авторов, которые смогут принимать участие в конкурсе. В частности, появилась номинация для детских писателей. Общий призовой фонд Премии в 2023 году составит 260 тысяч рублей.

Источник: ЗАКС
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