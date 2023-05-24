В Петербурге наградили победителей и участников литературной премии им. Л.А. Говорова

В Мариинском дворце прошла ХХ юбилейная церемония вручения литературной премии им. Маршала Советского Союза Л.А. Говорова. В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, внук маршала Леонид Говоров, депутаты парламента. Обладателем первой премии стала учёный секретарь Государственного музея-заповедника «Гатчина» Мария Кирпичникова. Она представила книгу «Нет, нет и нет. Еще не время…»: Блокадный дневник Лены Гриц». Второе место – у коллектива авторов произведения «Андрей Жданов. Человек и политик» Виктора Демидова, Владислава и Александра Кутузовых. Третью премию получил Николай Карташов за книги «Маресьев» и «Ватутин».

Александр Бельский поздравил лауреатов и участников конкурса и отметил важность литературных трудов в сохранении исторической памяти.

– У нас юбилейная премия, и мы видим, что с каждым годом она становится всё популярнее. В конкурсную комиссию поступило рекордное количество произведений за последние 20 лет – более 30 работ. Особенно хочу отметить детские книги. Важно доносить до ребят всю информацию и правду о нашей истории и делать это максимально интересно и доступно, – сказал спикер парламента.

Отметим, Законодательное Собрание впервые в этом году присуждает специальную премию за создание литературных произведений для детей. Победителями стала семья Палкиных: отец Сергей Витальевич и дочь Светлана Сергеевна. Они написали графический рассказ-комикс «Зарро – храброе сердце».

– Мы среди авторов – самые младшенькие. И наш герой – щенок по кличке Зарро – тоже маленький, беспородный. Но какое это имеет значение, если нужно выступить на защиту своей Родины? Мы чувствуем пульс сегодняшнего времени, и Зарро готов вступить в современную эпоху и защищать наше Отечество, – прокомментировал Сергей Палкин.

Леонид Говоров выразил благодарность Законодательному Собранию за подготовку и проведение премии и предложил авторам-участникам поделиться частью тиража с библиотеками новых территорий РФ.

– За прошедшие годы людям внушались иные исторические и культурные ценности. Нужно распространять нашу литературу, это важно для укрепления духовности. А для писателей – это возможность расширения читательского круга. В юбилейный год премия вручается на основании нового положения Законодательного Собрания, которое существенно расширило круг произведений, участвующих в конкурсе. Надеюсь, скоро появятся не только дополнительные номинации, но и новые теле- и кинопроекты, – отметил он.

Литературная премия имени маршала Советского Союза Л.А. Говорова присуждается с 2003 года. За это время в конкурсе приняли участие более 200 авторов, представлено порядка 190 произведений. Это книги документально-художественной прозы и поэзии, описывающие величие народного подвига в Великой Отечественной войне, героизм и мужество воинов и жителей блокадного Ленинграда.