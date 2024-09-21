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Питерец.ру » Общество » Зимой могут возникнуть проблемы с уборкой

Зимой могут возникнуть проблемы с уборкой

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
уральский-рабочий.рф
В ЖКХ не смогли решить проблему с нехваткой кадров, что может обернуться проблемами

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице наблюдается дефицит кадров. В частности, нехватка соискателей отмечается в ЖКХ. Востребованность работников коммунальной сферы выросла на 14%, а желающих трудоустроиться стало в 2 раза меньше.

Например, проблемой может стать дефицит дворников и трактористов. Нехватка таких сотрудников должна быть ощутимой во время зимнего периода, когда требуется серьезная работа по уборке.

При этом власти СПб уверяют, что сложностей не возникнет – на качество уборки это не повлияет. Однако эксперты не разделяют такого оптимизма – они считают, что ЖКХ не сможет противостоять кадровой проблеме.

Хотя зарплаты сотрудникам коммунальных служб повысились, это не помогло привлечь больше соискателей.

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