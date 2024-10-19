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Питерец.ру » Общество » Уборкой займутся роботы

Уборкой займутся роботы

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
novostroy.su
В Петербурге протестируют работу роботов-уборщиков

Когда-то киногерой Сергей Сыроежкин пел о том, что вкалывают роботы, а не человек. Эти слова воспринимались фантастикой, которая не может воплотиться в реальности. Однако с того времени прошло немало лет, и роботы в самом деле начали выполнять рабочие задачи человека.

«Питерец.ру» сообщает, что во время зимнего сезона в Петербурге проверят работу уборщиков-беспилотников. Роботы, созданные отечественными разработчиками, займутся уборкой садов и скверов.

Беспилотников уже привлекали для уборки летом. Тогда тестирование завершилось положительно. Власти хотят посмотреть, как роботы проявят себя зимой. По словам вице-губернатора Разумишкина, в случае хороших результатов беспилотников для уборки будут задействовать круглый год.

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