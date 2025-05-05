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Питерец.ру » Общество » В Петербурге трамвай стал передвижной сценой для Ансамбля песни и пляски ЛенВО

В Петербурге трамвай стал передвижной сценой для Ансамбля песни и пляски ЛенВО

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
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Грузовой трамвай ГСВ-100 на три дня стал передвижной сценой для Ансамбля песни и пляски ЛенВО

В ознаменование 80-й годовщины Великой Победы, Горэлектротранс, действуя в партнерстве с Ленинградским военным округом, объявил о запуске трехдневной программы торжественных и музыкальных мероприятий. Ключевым элементом памятной акции стал грузовой трамвай, созданный на основе модели ЛМ-99К (ТС-79). На период майских праздников он был трансформирован в сценическую площадку для Ансамбля песни и пляски ЛенВО.

С 5 по 7 мая все желающие смогут стать зрителями этой уникальной концертной программы в местах остановок грузовой платформы: на трамвайном кольце по улице Пограничника Гарькавого, у дома №22 по улице Маршала Казакова и у Нарвских ворот.

После завершения официальной церемонии, праздничные трамваи подали сигнал звонками, после чего последовала церемония возложения цветов. Затем творческие коллективы ЛенВО представили концертные номера и отправились в свой первый музыкальный рейс на грузовом трамвае. В мероприятии также принял участие трамвай "Богатырь-М", украшенный символикой 80-летия Победы.

Источник: Горэлектротранс
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