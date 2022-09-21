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Питерец.ру » Культура » В Петербурге проходят Дни культуры Ростовской области

В Петербурге проходят Дни культуры Ростовской области

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге открылись масштабные Дни культуры Ростовской области

В Петербурге проходят Дни культуры Ростовской области, которые посвящены 85-летию ее образования.

Одним из главных мероприятий стал сегодня концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова в Государственной академической капелле Санкт‑Петербурга.

Участников и гостей концерта приветствовали губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Программа Дней – очень обширная. Петербуржцы и гости города имеют возможность увидеть и услышать артистов, которых взрастила Донская земля. У нас выступят казачьи ансамбли, ростовские театры. Музеи организовали выставки. На них представлены археологические находки, в том числе сделанные в ходе экспедиций ленинградских-петербургских археологов», – сказал Александр Беглов.

В программе Дней выступления народных коллективов ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова, ансамбля песни и танца «Атаман», фольклорного ансамбля «Вольница».

На сцене Мариинского театра артисты Ростовского музыкального театра представят оперу «Турандот» и балет «Золушка».

В театре «Балтийский дом» будут показан спектакль Ростовского академического театра драмы имени Горького «Тихий Дон».

В Капелле открыты три выставки из ростовских музеев.

Александр Беглов поблагодарил Василия Голубева, артистов и деятелей культуры Ростовской области за большую программу, которую они подготовили для Петербурга.

Сегодня была подписана «дорожная карта» между двумя регионами. Александр Беглов отметил, что Петербург и Ростовская область будут развивать сотрудничество по широкому спектру направлений. «Ростовская область – житница России, один из крупнейших производителей аграрной продукции. Петербург - производит сельскохозяйственную технику», – отметил Александр Беглов.

Василий Голубев подчеркнул, что Петербург и Ростовскую область связывает имя Петра Первого. Первые походы Петра были на Азов, первый фейерверк дан в связи с взятием этого города. Первый город, заложенный Петром Первым – Таганрог.

Василий Голубев подчеркнул, что подписанная сегодня «дорожная карта» даст новые возможности для развития экономики, образования, науки, туризма двух регионов.

Источник: Администрация Петербурга
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