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В Петербурге прошла акция в честь 83-й годовщины пуска блокадного трамвая

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В годовщину пуска блокадного трамвая современные вагоны подают в Петербурге памятные звонки

Сегодня, 15 апреля, Санкт-Петербург почтил память героических лет Великой Отечественной войны, отдав дань уважения 83-й годовщине возобновления движения блокадного трамвая в Ленинграде и 80-летию Великой Победы. Этот день стал свидетелем трогательной и значимой акции, призванной увековечить память о мужестве и стойкости ленинградцев, переживших блокаду. В одиннадцать часов утра, в парках города, современные трамваи, словно эхом прошлого, подали памятный звонок – глубокий, пронзительный звук, пронзающий время и доносящийся до нас сквозь десятилетия.

Акция, начавшаяся в экспозиционно-выставочном комплексе «Горэлектротранса», задумана не как разовое мероприятие, а как новая, ежегодная патриотическая традиция. Этот звонок – больше, чем просто звук. Он – символ несокрушимого духа ленинградцев, символ надежды, пробивающейся сквозь мрак блокады, символ жизни, возвращающейся в город, измученный голодом и смертью. Каждый звонок трамвая – это связь времен, невидимая нить, соединяющая нас с теми, кто выстоял, кто боролся за каждый день своего существования, кто пережил нечеловеческие страдания.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул особую значимость этого события. Он отметил, что звон трамваев в этот день – это дань памяти всем защитникам и жителям блокадного Ленинграда, наглядное напоминание о колоссальной цене Победы. Его слова о том, что "весну 1942 года в Ленинград принесли не ласточки, а трамваи", процитированные из стихов Николая Тихонова, точно отражают символическое значение возобновления трамвайного движения. Это был не просто транспорт, а символ возвращения к жизни, знак того, что город не сломлен, что он продолжает жить и бороться.

Губернатор также напомнил, что в апреле 1942 года, когда первые трамваи вновь вышли на маршруты, ленинградцы в этом звонке слышали "далекий звон колоколов Победы". Это был не просто оптимизм, а глубокая вера в то, что страдания не бесконечны, что конец блокады – неотвратим.

83 года назад, 15 апреля 1942 года, после четырехмесячного перерыва, из четырёх трамвайных депо Ленинграда на линии вышли трамваи. Этот момент стал поистине историческим. Воспоминания о том дне, переданные из поколения в поколение, переполнены эмоциями. Одна из вагоновожатых, Ефросинья Агапова, сознательно держала нажатой педаль звонка, чтобы ленинградцы слышали, что трамвай идет, что город живёт. Этот звук стал символом надежды и жизни для измученного голодом города. Несколько недель после возобновления движения жители просили водителей специально «позвенеть», как бы умоляя звон подтвердить реальность возвращающейся жизни.

В рамках празднования 83-й годовщины состоялся также «рейс Памяти» до Нарвских ворот. Колонна реконструированных блокадных трамваев серии МС проследовала по маршруту, превысив пределы, до которых трамваи доходили во время блокады. Этот "Рейс Памяти" стал наглядным воплощением памяти о пройденном пути, о том трудном времени, и о неизбежной Победе, которая пришла вслед за неимоверными лишениями. Трамвай, преодолевающий границы маршрутов военного времени, символизирует преодоление блокады и движение к светлому будущему. Он напоминает о том, что даже в самые темные времена надежда и сила духа всегда находят свой путь.

Источник: Администрация Петербурга
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