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Питерец.ру » Культура » В Ленобласти зазвучит национальная музыка Карелии

В Ленобласти зазвучит национальная музыка Карелии

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42
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
lenobl.ru
Музыкальные инструменты для юных кантелистов из Лодейного Поля изготавливают знаменитые мастера из Карелии.

Музыкальные инструменты для юных кантелистов из Лодейного Поля изготавливают знаменитые мастера национального ансамбля песни и танца «Кантеле» в Карелии.

Соглашение на изготовление комплекта национальных музыкальных инструментов — кантеле-прима, кантеле-альт, пяти -и десятиструнные кантеле — заключили Лодейнопольский детский центр эстетического развития и ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле». 

 В ближайшее время инструменты будут переданы в Лодейнопольский центр, где откроется кружок кантелистов. Средства на приобретение кантеле выделены из бюджета Ленинградской области.

«Сотрудничество с Лодейнопольским детским центром развивается. Его воспитанники посещают наши мастер-классы по танцам и даже стали участниками программы «Хоровод времён» ансамбля «Кантеле». Для ансамбля «Радость» наши специалисты создали фонограмму «Шумской кадрили». В работе — «Кондужская кадриль». В прошлом году ансамбль «Кантеле» выступал на Дне города Лодейное Поле», —  рассказала директор ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» Наталья Львова.

Источник: Админка Ленобласти
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