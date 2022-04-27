В Ленобласти зазвучит национальная музыка Карелии

Музыкальные инструменты для юных кантелистов из Лодейного Поля изготавливают знаменитые мастера национального ансамбля песни и танца «Кантеле» в Карелии.

Соглашение на изготовление комплекта национальных музыкальных инструментов — кантеле-прима, кантеле-альт, пяти -и десятиструнные кантеле — заключили Лодейнопольский детский центр эстетического развития и ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле».

В ближайшее время инструменты будут переданы в Лодейнопольский центр, где откроется кружок кантелистов. Средства на приобретение кантеле выделены из бюджета Ленинградской области.

«Сотрудничество с Лодейнопольским детским центром развивается. Его воспитанники посещают наши мастер-классы по танцам и даже стали участниками программы «Хоровод времён» ансамбля «Кантеле». Для ансамбля «Радость» наши специалисты создали фонограмму «Шумской кадрили». В работе — «Кондужская кадриль». В прошлом году ансамбль «Кантеле» выступал на Дне города Лодейное Поле», — рассказала директор ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» Наталья Львова.