В День города трамвай №62 отправился в литературный рейс. Праздничную акцию организовал Подростково-молодежный досуговый центр «Фрунзенский» при поддержке СПб ГУП «Горэлектротранс».

Солисты ансамбля «Купчинские зори» исполнили для пассажиров любимые песни, посвященные городу на Неве: неофициальный гимн Петербурга «Город над вольной Невой», «Гимн великому городу», «Белые ночи любви» и другие.

Члены Молодежного креативного объединения «МолоКо» прочитали отрывки из самых известных литературных произведений о Петербурге. После этого петербуржцам предложили проверить свои знания о городе и принять участие в викторине. На память о необычном рейсе всем пассажирам вручили памятные сувениры.