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Питерец.ру » Общество » Россельхознадзор запретил ввоз партии семян чиа из Парагвая

Россельхознадзор запретил ввоз партии семян чиа из Парагвая

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
В партии продовольственных семян чиа из Парагвая Управление Россельхознадзора обнаружило вредоносное сорное растение

В ходе проведения контроля в морском порту Санкт-Петербурга, государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявил наличие семян сорных растений в импортной партии семян чиа. Обнаруженные семена имели морфологические характеристики, схожие с признаками карантинного объекта.

Специалисты Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» выполнили лабораторные исследования, которые подтвердили зараженность партии семян чиа карантинным сорняком – чередой дваждыперистой (Bidens bipinnata L.). Данный случай является первым обнаружением указанного карантинного объекта в импортируемой подкарантинной продукции на территории, находящейся под контролем Управления Россельхознадзора, в текущем 2025 году.

На основании действующих нормативных правовых актов, ввоз данной партии семян чиа на территорию Российской Федерации был признан невозможным и запрещен.

Источник: Россельхознадзор
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