Россельхознадзор запретил ввоз 20 тонн потенциально небезопасных семян чиа

В морском порту Санкт-Петербурга государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был проконтролирован ввоз 20 тонн продовольственных семян чиа из Индии. Груз следовал в адрес получателя из Москвы.

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что фитосанитарный сертификат, выданный Национальной организацией по карантину и защите растений Республики Индия, не подтверждает соответствие продукции карантинным фитосанитарным требованиям, в виду того, что в графе «дополнительная декларация» отсутствует отметка о производстве продукции в зонах свободных от карантинных объектов. А также не соблюдены положения «Меморандума о взаимопонимании между Директоратом по карантину, защите и хранению растений Министерства сельского хозяйства Республики Индия и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации по фитосанитарному регулированию при взаимных поставках растительной продукции» от 27.04.2009 о проведении обеззараживания упаковочных материалов.

При проведении контроля в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна было установлено, что декларация о соответствии продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза принята на основании протоколов испытаний, в которых отсутствуют сведения об исследовании продукции на содержание тяжелых металлов (свинец, мышьяк, ртуть) и ГМО.

Ввоз 20 тонн семян чиа на территорию Российской Федерации запрещён.