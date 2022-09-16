Россельхознадзор запретил ввоз почти 250 тонн арахиса

В Большом порту Санкт-Петербурга государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролирован ввоз двух партий арахиса из Бразилии.

249,9 тонн земляного ореха импортировались в адрес грузополучателя из Ломоносовского района Ленинградской области.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий был проведён отбор проб от партий арахиса для исследований на показатели качества и безопасности пищевой продукции.

В результате лабораторных экспертиз, проведённых в подведомственном Россельхознадзору Санкт-Петербургском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна», была установлена заражённость продукции вредителями запасов: рыжим мукоедом и зерновой молью.

Партии арахиса общим весом почти 250 тонн, не соответствующие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации.