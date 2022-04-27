В партии бразильского кофе Россельхознадзор выявил семена опасного сорного растения

В морском порту Санкт-Петербурга государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль партии импортного зеленого кофе в зёрнах. 92,4 тонны груза следовали морским транспортном из Бразилии в адрес компании Санкт-Петербурга, занимающейся производством чая и кофе.

Лабораторные исследования, проведённые специалистами ФГБУ «Ленинградская МВЛ», подтвердили наличие в подкарантинной продукции жизнеспособных семян ипомеи плющевидной (Ipomoea hederacea Jacquin), включенной в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Выпуск более 92 тонн зараженного бразильского кофе на территорию Российской Федерации запрещён.

Стоит отметить, что это первый случай выявления Управлением Россельхознадзора данного карантинного организма в партии зеленого кофе в зернах, ввозимой на территорию Российской Федерации.

Для справки:

Ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.) – это карантинное сорное растение рода цветковых растений семейства Вьюнковые (Convolvulaceae). Данный карантинный объект отсутствует на территории Российской Федерации, произрастает в тропической зоне Северной Америки, включающую северную часть Мексики и юго-восток Соединенных Штатов Америки. Вредоносность растения обуславливается снижением урожайности сельскохозяйственных культур: сорняк конкурирует за свет, влагу и минеральные вещества и физически сдерживает вертикальный рост культурных растений.