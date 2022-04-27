ента новостей

11:59
В партии бразильского кофе Россельхознадзор выявил семена опасного сорного растения
11:42
Масштабный проект команды «Невский баталист» начинают свою работу в Пятом павильоне «Ленфильма»
11:15
Буланова уезжать не собирается
10:16
Бизнес снова поддерживают
09:23
Три учителя из Китая и водитель погибли в результате теракта в Пакистане
09:16
В Ленобласти иномарка сбила переходившего дорогу восьмилетнего мальчика
07:24
Замозанятые получают «портфель»
19:41
Парадный расчет Росгвардии принял участие в первой тренировке Парада Победы на Дворцовой площади
19:39
Инклюзивный отдел Русского музея открывает новый сезон и представляет свою мультипликационную студию
19:35
В конкурсе «Учителе года» примут участие педагоги из Ленобалсти
18:00
Петербуржцы жалуются, что вынуждены стоять в очередях на маршрутки
17:04
В Корабелке завершился межфакультетский фестиваль «Весна на Лоцманской»
16:40
В Ленобласти подведены итоги оперативно-профилактической операции «Дети России-2022»
14:45
На трассе А-120 в Ленобласти введут реверсивное движение
13:53
В Ленобласти "Шкода" столкнулась со скорой помощью
13:42
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки почти 11 миллионов рублей
13:32
В Петербурге школьница выбросилась в окно 5-го этажа
13:15
Кинофестиваль ISAFF., впервые в Санкт-Петербурге
11:45
Волонтеры Победы Санкт-Петербурга раздадут Георгиевские ленточки
11:35
В Петербурге и Ленобласти сотрудники ДПС провели рейды под названием «Нетрезвый водитель»
10:17
В Ленобласти аферисты выманили у 95-летней пенсионерки 870 тысяч рублей
10:12
Клещи проснулись
09:49
На юге КАД произошло смертельное ДТП
09:26
Выплаты увеличат
09:20
Правительство России перечислит Ленобласти 710 миллионов рублей на строительство двух мостов
09:13
Джонни Депп дал показания по делу о клевете против Эмбер Херд
09:09
В школах появился гимн
00:37
«Зенит» одержал важную победу в Краснодаре: голы забили Сергеев, Малком и Оздоев
19:57
На ВНЕШНЕМ кольце КАД в районе Ленинградской улицы на месяц перекроют две полосы движения
17:13
В РГИСИ объявили имена мастеров набора 2022 года
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » В партии бразильского кофе Россельхознадзор выявил семена опасного сорного растения

В партии бразильского кофе Россельхознадзор выявил семена опасного сорного растения

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
В партии бразильского кофе Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора выявлены семена опасного сорного растения

В морском порту Санкт-Петербурга государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль партии импортного зеленого кофе в зёрнах. 92,4 тонны груза следовали морским транспортном из Бразилии в адрес компании Санкт-Петербурга, занимающейся производством чая и кофе.

Лабораторные исследования, проведённые специалистами ФГБУ «Ленинградская МВЛ», подтвердили наличие в подкарантинной продукции жизнеспособных семян ипомеи плющевидной (Ipomoea hederacea Jacquin), включенной в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Выпуск более 92 тонн зараженного бразильского кофе на территорию Российской Федерации запрещён.

Стоит отметить, что это первый случай выявления Управлением Россельхознадзора данного карантинного организма в партии зеленого кофе в зернах, ввозимой на территорию Российской Федерации.

Для справки:

Ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.) –  это карантинное сорное растение рода цветковых растений семейства Вьюнковые (Convolvulaceae). Данный карантинный объект отсутствует на территории Российской Федерации, произрастает в тропической зоне Северной Америки, включающую северную часть Мексики и юго-восток Соединенных Штатов Америки. Вредоносность растения обуславливается снижением урожайности сельскохозяйственных культур: сорняк конкурирует за свет, влагу и минеральные вещества и физически сдерживает вертикальный рост культурных растений.

Источник: Россельхознадзор
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-04-2020, 11:50
В крупной партии египетской мяты обнаружены нежизнеспособные семена паразитических растений
6-08-2021, 13:41
В Петербург не пропустили 24 тонны гибискуса
20-07-2020, 14:39
В порту Петербурга проверили 66 тонн манго из Бразилии
2-11-2021, 14:38
В Петербург не пропустили 23,6 тонн мандаринов без маркировки
23-10-2019, 11:09
В Петербурге не пустили азербайджанскую хурму
5-02-2020, 11:37
В Петербург не пустили цветы из Колумбии

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
57
Сегодня, 09:16
В Ленобласти иномарка сбила переходившего дорогу восьмилетнего мальчика
0
84
Вчера, 13:53
В Ленобласти "Шкода" столкнулась со скорой помощью
0
82
Вчера, 09:49
На юге КАД произошло смертельное ДТП
0
185
23-04-2022, 10:48
В Ленобласти иномарка сбила школьника на велосипеде
Наверх