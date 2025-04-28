ента новостей

12:48
В Пушкинском районе прошла памятная акция «Аллея памяти»
12:41
В Петербурге благоустроили мемориал «Журавли»
11:55
В Выборге поймали двоих подозреваемых в грабеже
11:33
Увеличатся штрафы за нарушение правил использования электросамокатов
11:14
В Петербурге задержали поджигателя пункта выдачи заказов маркетплейса
11:02
Полицейские поймали стрелявших в курьера-доставщика в центре Петербурга
10:57
Почему несовершеннолетним трудно найти работу?
10:43
В Калининском районе конфликт подростков закончился применением слезоточивого газа
10:38
Выявление нетрезвых водителей в СПб продолжается
10:28
На севере Петербурга подростку выстрелили в лицо из пневматики
10:18
В парке Интернационалистов трёхлетняя девочка отравилась неизвестной жидкостью
10:03
Полицейские в Петербурге и области проверяли водителей на трезвость
10:03
Сколько платят сотрудникам скорой помощи?
01:22
Педро вывел «Зенит» вперёд в матче с московским «Динамо», но команда Сергея Семака добилась только ничьей – 1:1
11:48
В Петербурге ищут налетчика на магазин на Невском проспекте
10:50
В МВД сообщили о новом способе мошенничества
10:47
В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей
10:41
Пользователей Android-устройств может атаковать новый вирус SuperCard X
10:31
Сколько копить на взнос для покупки однушки?
09:56
Продажи лекарственных препаратов возросли
09:12
Ленобласть получит финансирование на строительство автомобильных дорог
02:20
Баскетбольный «Зенит» одержал вторую подряд победу над «Пармой» в серии плей-офф Единой Лиги ВТБ
14:12
На трассе «Кола» в районе торгового центра «Мега» (Дыбенко) ограничат пропускную способность
13:37
Вестибюль станции "Удельная" открылся после капитального ремонта
13:07
В Петербурге поймали двоих курьеров мошенников, обманувших пенсионера с Гражданского проспекта
13:03
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с улицы Лени Голикова
12:57
На улице Дыбенко иномарка сбила 8-летнего мальчика на роликах
12:08
ИИ в офисах Петербурга: одни за, другие боятся увольнения
11:53
Платная парковка расширяется
11:17
На Лиговском проспекте подростки ограбили цветочный магазин
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Увеличатся штрафы за нарушение правил использования электросамокатов

Увеличатся штрафы за нарушение правил использования электросамокатов

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
mskagency.ru
В стране ужесточаются правила использования электросамокатов: владельцев СИМ ждут новые штрафы

«Питерец.ру» сообщает, что владельцев электросамокатов в РФ ждут новые штрафы. Скоро кикшеринговые компании Whoosh и «МТС Юрент» ужесточат правила использования СИМ.

Если за рулем электросамоката заметят ребенка, то его владельца оштрафуют на 30 тыс. руб. Это втрое больше, чем было раньше. В Москве же нарушители уже платят 100 тыс. руб., так будет и дальше.

В 2025–2026 годах кикшеринговые операторы намерены прибегать к обязательной верификации пользователей. Так что у лиц младше 16-18 лет не получится зарегистрироваться в сервисе, поскольку система сверит данные о возрасте.

Также напоминаем, что в СПб строго следят за соблюдением ПДД на электросамокатах. С начала года в городе на Неве уже выявлено более 3 тыс. нарушений.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

9-04-2025, 08:00
Самокатчики продолжают нарушать ПДД
19-12-2022, 18:17
В Петербурге депутаты подготовили предложения в ПДД для электросамокатов
25-04-2023, 12:34
В Петербурге комиссия по транспорту обсудила ситуацию с электросамокатами
3-07-2024, 17:03
Петербуржец оспорил несправедливые штрафы и вернул 275 тысяч
26-04-2023, 09:51
Депутаты предложили убрать электросамокаты с тротуаров исторического центра Петербурга
23-04-2025, 13:10
Мат в Северной столице: статистика и штрафы

Происшествия на дорогах

26-04-2025, 10:47
В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей
25-04-2025, 12:57
На улице Дыбенко иномарка сбила 8-летнего мальчика на роликах
24-04-2025, 17:39
В Колпино грузовик сбил пенсионерку на тротуаре
24-04-2025, 13:31
В Толубеевском проезде иномарка сбила двухлетнего мальчика
Наверх