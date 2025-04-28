Увеличатся штрафы за нарушение правил использования электросамокатов

«Питерец.ру» сообщает, что владельцев электросамокатов в РФ ждут новые штрафы. Скоро кикшеринговые компании Whoosh и «МТС Юрент» ужесточат правила использования СИМ.

Если за рулем электросамоката заметят ребенка, то его владельца оштрафуют на 30 тыс. руб. Это втрое больше, чем было раньше. В Москве же нарушители уже платят 100 тыс. руб., так будет и дальше.

В 2025–2026 годах кикшеринговые операторы намерены прибегать к обязательной верификации пользователей. Так что у лиц младше 16-18 лет не получится зарегистрироваться в сервисе, поскольку система сверит данные о возрасте.

Также напоминаем, что в СПб строго следят за соблюдением ПДД на электросамокатах. С начала года в городе на Неве уже выявлено более 3 тыс. нарушений.