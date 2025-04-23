Мат в Северной столице: статистика и штрафы

Жители Северной столицы стали реже использовать мат в своей речи. По информации «Питерец.ру», за первые три месяца 2025 года в СПб было зафиксировано более 9 тыс. случаев нарушения закона о нецензурной лексике.

Согласно закону, использование таких выражений в общественных местах считается мелким хулиганством. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 руб. или административный арест на срок до 15 суток.

По данным статистики, в 2024 году было составлено более 40 тыс. протоколов на матерящихся петербуржцев. Ожидается, что в текущем году таких протоколов будет значительно меньше.

Также напоминаем, что в Госдуме рассматривают возможность увеличить штрафы за мат в общественных местах и в интернете до 10 тыс. руб.