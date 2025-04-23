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Питерец.ру » Общество » В Петербурге вручили Почётные грамоты ЗакС бойцу СВО и депутату ДНР

В Петербурге вручили Почётные грамоты ЗакС бойцу СВО и депутату ДНР

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
Александр Бельский вручил Почётные грамоты Законодательного Собрания бойцу СВО и депутату ДНР

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Александр Бельский, провел торжественную церемонию награждения, отметив выдающиеся заслуги двух достойных граждан: Вадима Савенко и Дмитрия Плетеня. Высочайшие награды – почётные грамоты – были вручены за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность, продемонстрированные в ходе выполнения боевых задач, направленных на защиту суверенитета и безопасности Российской Федерации. Бельский особо подчеркнул, что награждённые, несмотря на различие в своих местах службы – один на передовой, другой в тылу – оба вносят неоценимый вклад в приближение победы, отдавая борьбе все свои силы и знания.

Вадим Савенко, известный также под позывным «Сват», является командиром добровольческого формирования «БАРС-33» имени В.Ф. Маргелова. Его биография поражает своей необычностью и противоречивостью. В прошлом, будучи кадровым офицером украинской армии и депутатом Одесского областного совета, Савенко всегда демонстрировал пророссийскую позицию, став одним из первых ополченцев Донбасса. За его плечами множество боевых столкновений, прошедших с неимоверной жестокостью и напряжением. Он участвовал в ожесточенных боях под Луганским аэропортом, в Изварино и Краснодоне, принимал активное участие в освобождении Новоазовска и Дебальцево. И даже сейчас, в ходе специальной военной операции, он находится на передовой, защищая нашу страну на сложном херсонском направлении, проявляя не только военное мастерство, но и исключительное мужество и стойкость.

Дмитрий Плетень – еще один уважаемый человек, заслуживший награду. Будучи депутатом Донецкой Народной Республики и членом комитета Народного Совета ДНР по поддержке участников СВО, а также членом регионального политсовета «Единой России» и директором компании «Трансстрой», Плетень вносит значительный вклад в развитие экономического и промышленного потенциала новых субъектов Российской Федерации. Его огромный опыт в сферах промышленности и торговли позволяет ему эффективно координировать важнейшие государственные проекты, в частности, партийный проект «Выбирай свое», направленный на успешное импортозамещение и достижение технологического лидерства страны. Это труд не менее важный, чем боевые действия на фронте, так как он обеспечивает необходимую экономическую основу для успешного ведения военных действий и последующего восстановления страны.

Источник: ЗАКС
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