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Питерец.ру » Общество » Александр Бельский принял участие в линейке по случаю начала учебного года в Региональном центре аутизма

Александр Бельский принял участие в линейке по случаю начала учебного года в Региональном центре аутизма

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Александр Бельский принял участие в линейке по случаю начала учебного года в Региональном центре аутизма

Спикер петербургского парламента и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник приняли участие в торжественной линейке, посвящённой Дню знаний в школе №755 Василеостровского района. В учебном заведении проходят реабилитацию и обучение дети с расстройствами аутистического спектра.

– Спасибо всем руководителям и учителям за вашу доброту, чуткость, самоотверженность, милосердие. Мы видим, как ученики любят вас, тянутся к вам. То, что вы делаете, невозможно переоценить. Для этих ребят вы не только наставники, но по-настоящему родные люди, чья забота дарит им будущее. Петербургский парламент всегда готов пойти навстречу вашим нуждам и инициативам. Двери Мариинского дворца открыты для вас, – подчеркнул Александр Бельский.

Также в ходе мероприятия педагогам Регионального центра аутизма были вручены почётные грамоты Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

С 1995 года время школа №755 является опытно-экспериментальной площадкой. Коллектив работает над одной из наиболее сложных проблем психопатологии, клинической психологии и педагогики – проблемой аутизма. В учреждении обучаются дети с интеллектуальными нарушениями развития разной степени тяжести. Сегодня в школе занимаются 160 детей. Всего здесь образовано 16 классов – с 1 по 12 годы обучения. Кроме того, функционирует дошкольное отделение – 3 группы компенсирующей направленности общей наполняемостью 27 воспитанников.

Источник: ЗАКС
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