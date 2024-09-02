Александр Бельский принял участие в линейке по случаю начала учебного года в Региональном центре аутизма

Спикер петербургского парламента и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник приняли участие в торжественной линейке, посвящённой Дню знаний в школе №755 Василеостровского района. В учебном заведении проходят реабилитацию и обучение дети с расстройствами аутистического спектра.

– Спасибо всем руководителям и учителям за вашу доброту, чуткость, самоотверженность, милосердие. Мы видим, как ученики любят вас, тянутся к вам. То, что вы делаете, невозможно переоценить. Для этих ребят вы не только наставники, но по-настоящему родные люди, чья забота дарит им будущее. Петербургский парламент всегда готов пойти навстречу вашим нуждам и инициативам. Двери Мариинского дворца открыты для вас, – подчеркнул Александр Бельский.

Также в ходе мероприятия педагогам Регионального центра аутизма были вручены почётные грамоты Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

С 1995 года время школа №755 является опытно-экспериментальной площадкой. Коллектив работает над одной из наиболее сложных проблем психопатологии, клинической психологии и педагогики – проблемой аутизма. В учреждении обучаются дети с интеллектуальными нарушениями развития разной степени тяжести. Сегодня в школе занимаются 160 детей. Всего здесь образовано 16 классов – с 1 по 12 годы обучения. Кроме того, функционирует дошкольное отделение – 3 группы компенсирующей направленности общей наполняемостью 27 воспитанников.