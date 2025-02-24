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Питерец.ру » Общество » В Эрмитаже наградили росгвардейцев, отличившихся в ходе СВО

В Эрмитаже наградили росгвардейцев, отличившихся в ходе СВО

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Государственном Эрмитаже наградили росгвардейцев, отличившихся в ходе специальной военной операции

В Санкт-Петербурге по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Героя России генерала армии Виктора Золотова в Георгиевском зале Зимнего дворца командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков при участии директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского и председателя Геральдического совета при Президенте РФ - государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова провел торжественную церемонию крепления знаменной ленты к Боевому знамени специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии.

Ранее Указом Президента Российской Федерации дислоцированному в Санкт-Петербурге специальному моторизованному полку впервые в истории Росгвардии в целях возрождения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, а также учитывая заслуги личного состава полка, было присвоено почетное наименование «Измайловский». Военнослужащие полка обеспечивают общественную безопасность, а также в разные года выполняли задачи в ходе боевых действий.

Также генерал-лейтенант Сергей Бураков вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, росгвардейцы награждены медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени, Суворова, Жукова, «За отличие в охране общественного порядка».

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