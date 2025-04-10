Региональные проекты благоустройства попали в реестр

«Питерец.ру» сообщает, что два проекта по благоустройству из Ленобласти вошли в реестр лучших в РФ. Это стало возможным благодаря успешной реализации инициатив, направленных на улучшение качества жизни граждан. Речь идет о набережной возле храма в Ковашах и дворе в Дубровке.

Включение проектов в реестр лучших способствует распространению передового опыта и внедрению инновационных решений в сфере благоустройства. Это важный шаг для дальнейшего развития региона и повышения качества жизни его жителей.

Региональные власти активно работают над созданием комфортной среды, не зря результаты их деятельности отмечены на федеральном уровне. Проекты, представленные в реестре, демонстрируют высокий уровень профессионализма и креативности местных специалистов.