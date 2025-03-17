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Питерец.ру » Общество » Петербуржцев призвали к активности в благоустройстве

Петербуржцев призвали к активности в благоустройстве

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Сергей Петриченко призвал жителей Петербурга участвовать в программе благоустройства

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы получили возможность активно влиять на благоустройство города. Ответственный за эту сферу в СПб, Сергей Петриченко, предложил горожанам выбрать территории, которые будут благоустроены в первую очередь.

Проект направлен на создание более комфортной и привлекательной городской среды, что особенно важно в условиях динамичного развития города. Инициатива предоставляет петербуржцам шанс высказать свое мнение и предложить идеи для улучшения инфраструктуры СПб.

Это не только способствует развитию общественной активности, но и позволяет учитывать интересы и потребности жителей при планировании и реализации проектов благоустройства. Такие инициативы являются важным шагом на пути к созданию комфортной среды, которая будет радовать всех жителей и гостей города.

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